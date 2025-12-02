Lexus mejora en todo su LBX para 2026

N. S. Martes, 2 de diciembre 2025, 10:00 Comenta Compartir

La nueva gama LBX 2026 llega para, una vez más, romper con lo establecido y superar lo que se espera de un crossover compacto de lujo del segmento B. Tras el éxito y la excelente acogida del modelo desde su lanzamiento en 2023, la marca quiere seguir conquistando a más y más clientes con su LBX. Para ello, estrena la nueva gama 2026, que se renueva con importantes cambios a nivel de estilos y mejoras clave pensadas para elevar las sensaciones y la experiencia de usuario del modelo.

Con la llegada de la nueva gama 2026 del LBX, la marca apuesta por una oferta comercial sencilla y manejable, articulada en estilos claramente diferenciados que incorporan equipamientos específicos. La oferta incluye hasta siete estilos diferentes, que ordenan de forma natural los distintos niveles de la gama, con propuestas que van desde el estilo OMOTENASHI, pensado para los más sibaritas, hasta un estilo URBAN, concebido para quienes buscan la funcionalidad y se mueven en la ciudad.

Sin duda, el protagonista de la nueva gama es un renovado estilo ELEGANT, con una importante optimización de equipamiento y con el fin de seguir siendo el estilo de referencia dentro de la gama LBX.

De hecho, se presenta con una nueva propuesta de equipamiento, apostando por los elementos esenciales bajo un estilo refinado, con llantas de 18 pulgadas en diseño High Gloss, sensores de aparcamiento, tapicería de cuero sintético Tahara, cuadro de instrumentos Lexus Digital Cockpit de 12,3 pulgadas, carrocería monotono, Smart Entry, sistema de reconocimiento facial Driver Monitor, cargador inductivo para smartphones y el completo sistema multimedia Lexus System Connect de 9,8 con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Al igual que el resto de los estilos de la gama, el nuevo LBX ELEGANT está disponible con tres colores de tapicería, en Black, Dark Coffee y Light Beige, y hasta nueve opciones de color exterior con acabado monotono, con las que encontrar el coche perfecto.

Dentro de esta nueva gama, Lexus introduce la edición especial VIBRANT EDITION, que aporta una imagen moderna y urbanita diferenciadora para el Lexus LBX 2026. En este sentido, el VIBRANT EDITION añade un enfoque más deportivo, incorporando llantas de 18 pulgadas en diseño Black Matte, elementos decorativos en color negro mate en paragolpes delantero y trasero, perfiles de ventanillas en color Dark Chrome y decoración específica VIBRANT EDITION en la moldura del pilar C. El conjunto se remata con la distintiva moldura que une los faros delanteros en color negro mate.

El modelo puede elegirse en tres opciones de color exterior disponibles en acabado bitono, con el techo rematado en negro brillante en combinación con Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, bajo la denominación LBX VIBRANT EDITION BLACK.

Dentro del habitáculo, el carácter «vibrante» de este todocamino urbano se hace patente en su tapicería confeccionada en cuero semianilina en color Black, y en su asombroso contraste con los refuerzos laterales, las secciones de los hombros, la consola central y los paneles de puertas tapizados en Rojo Garnet.

Además, el LBX VIBRANT EDITION equipa lo último en tecnología híbrida de Lexus, incorporando el ultraeficiente motor 1.5L de 136 CV híbrido. Debido a que se trata del Lexus más pequeño jamás fabricado y a su carácter puramente urbanita, es el vehículo perfecto para adentrarse en la ciudad y desenvolverse fácilmente en el tráfico cotidiano.