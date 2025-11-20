Lancia se lanza a por el Campeonato del Mundo de Rallyes con el Ypsilon Rally2 HF Integrale

N. S. Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:00

Lancia ha presentado el nuevo Ypsilon Rally2 HF Integrale, que competirá en la categoría WRC2 del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2026. El anuncio marca un nuevo capítulo en el renacimiento de la marca y ofreció la oportunidad de presentar las cifras clave, los programas de carreras y el vínculo técnico entre la competición y la producción. Y el regreso de Lancia a los rallyes representa un hito histórico para la marca más exitosa de la disciplina: 11 Campeonatos del Mundo de Constructores de Rallyes de la FIA, 1 Mille Miglia, 2 Targa Florio y 1 Carrera Panamericana.

Esta no es una operación nostálgica, sino más bien un proyecto de evolución: un puente sólido entre la herencia legendaria de la marca y los desafíos del automovilismo moderno, con inversiones concretas en jóvenes talentos y una visión clara para el futuro. Este enfoque ya es evidente en el éxito del Trofeo Lancia 2025, donde el Ypsilon Rally4 HF ha construido una vibrante comunidad de más de cien coches vendidos y más de cuarenta equipos compitiendo, confirmando la eficacia del programa de desarrollo de la familia HF.

Junto con el nuevo Ypsilon Rally2 HF Integrale, la familia Lancia HF incluye el Ypsilon Rally4 HF y el Ypsilon HF Racing, diseñados para hacer que los rallyes sean más accesibles y rentables, sin comprometer la seguridad, el rendimiento o la calidad de construcción. Los tres modelos forman parte del Programa de Carreras para Clientes y están disponibles para su pedido a través de la tienda de carreras de Stellantis Motorsport.

Ampliar Ypsilon Rally2 HF Integrale P.F.

Acelera de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, cuenta con una batería de 54 kWh (con una autonomía WLTP de unos 370 km), añade 100 km de autonomía en sólo 10 minutos de carga rápida e incorpora varias soluciones inspiradas en las carreras, desde los frenos Alcon de 355 mm hasta un diferencial de deslizamiento limitado Torsen y ADAS de nivel 2.

Junto a él, la línea Ypsilon HF lleva el lenguaje de diseño HF y la actitud deportiva a trenes motrices más accesibles, al tiempo que conserva la combinación atemporal de elegancia y rendimiento de la marca.

El nuevo programa Lancia WRC2 es el resultado de un extenso esfuerzo de desarrollo conjunto entre Lancia y Stellantis Motorsport, que aporta a la marca más de una década de éxito y experiencia técnica acumulada en la categoría Rally2 y en los principales campeonatos internacionales. El objetivo es claro: devolver a Lancia al más alto nivel de los rallyes mundiales con un proyecto competitivo coherente con los valores de la marca y construido con los más altos estándares técnicos del Grupo.

En el centro de este viaje se encuentra el Ypsilon Rally2 HF Integrale, un automóvil completamente nuevo que se beneficia de la experiencia adquirida durante múltiples temporadas de carreras. Todas las mejoras, evoluciones y optimizaciones desarrolladas a lo largo de los años se han integrado en una única plataforma, centrada en siete áreas clave de desarrollo:

- Peso y equilibrio, con una reducción significativa de la masa y un centro de gravedad más bajo.

- Aerodinámica avanzada, mejorando la carga aerodinámica y la estabilidad a alta velocidad.

- Rendimiento y facilidad de conducción del motor, con un sistema de gestión turbo derivado de la arquitectura Peugeot 9X8 y un nuevo sistema anti-lag (ALS).

- Transmisión con relaciones de transmisión revisadas y diferenciales optimizados para todas las superficies.

- Chasis y suspensión ajustados para ofrecer un rendimiento líder en su clase tanto en asfalto como en grava.

- Entorno del conductor, rediseñado para una máxima ergonomía, comodidad y concentración.

- Carrocería y jaula antivuelco, completamente nuevas para garantizar una rigidez superior y un cumplimiento total de la seguridad de la FIA.

Desarrollado a través de un intenso programa de pruebas y validación, realizado a ambos lados de las carreteras de montaña alpinas y en el campo de pruebas de Balocco, el nuevo Rally2 HF Integrale combina la precisión de la ingeniería con la identidad de Lancia, con el objetivo de posicionarse entre los principales contendientes de la categoría.

Cada coche ha sido diseñado en colaboración con los mismos equipos involucrados en los programas WRC2, ERC, de resistencia y de carreras de clientes del Grupo, lo que garantiza la coherencia técnica y la robustez entre programas que rara vez se ve en el panorama actual del automovilismo.