Los CUPRA León, Formentor y Born reciben la máxima distinción de Euro NCAP

Los CUPRA León, Formentor y Born han obtenido la máxima calificación de 5 estrellas Euro NCAP bajo las nuevas y más estrictas normas de evaluación de 2025.

Con estos resultados, los tres modelos mantienen la nota más alta en seguridad y se suman a los CUPRA Tavascan y CUPRA Terramar, que también cuentan con 5 estrellas en las pruebas del organismo europeo.

El nuevo protocolo introduce criterios más exigentes tanto en la protección de los ocupantes como en la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía. Para superarlo, los modelos de la marca incorporan un paquete ampliado de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), nuevos escenarios de prueba y mejoras estructurales.

El protocolo Euro NCAP 2025 refuerza la evaluación en cuatro grandes apartados: protección de ocupantes adultos, protección de ocupantes infantiles, seguridad de los usuarios vulnerables de la vía y sistemas de seguridad activa. Las novedades incluyen pruebas más realistas de impacto con peatones, situaciones de tráfico más complejas en cruces e intersecciones y una evaluación biomecánica mejorada de las lesiones potenciales.

Este enfoque obliga a los fabricantes a adaptar tanto el diseño estructural de los vehículos como el funcionamiento de los asistentes electrónicos, con el objetivo de aproximar las pruebas a escenarios de uso real.

Para responder a estos requisitos, los CUPRA León y Formentor incorporan un conjunto actualizado de sensores de cámara y radar que alimentan las funciones avanzadas de asistencia al conductor. El sistema Front Assist revisado integra ahora asistencia en cruces, detección de escenarios de giro y estrategias de prevención de colisiones frontales en un abanico más amplio de situaciones.

Estos sistemas están diseñados para reconocer riesgos de accidente y actuar automáticamente —mediante avisos o intervenciones sobre frenos y dirección— con el fin de prevenir o, al menos, mitigar las consecuencias del impacto cuando la colisión resulta inevitable.

Impactos laterales y validación de la estructura

Además de los asistentes electrónicos, se ha analizado la respuesta estructural del León, el Formentor y el Born mediante pruebas virtuales de impacto lateral contra postes y en el lado derecho del vehículo. Estos ensayos permiten comprobar la integridad de la carrocería y el correcto funcionamiento de los sistemas de retención (airbags y cinturones) en colisiones especialmente severas.

Los tres modelos han superado estas pruebas conforme a los nuevos criterios, lo que confirma el nivel de protección ofrecido a los ocupantes en impactos laterales, uno de los tipos de accidente con mayor riesgo de lesiones graves.

Más protección para peatones y ciclistas

Otro de los puntos reforzados en 2025 es la protección de los usuarios vulnerables de la vía, especialmente peatones y ciclistas. Para ello, Euro NCAP emplea ahora un nuevo impactador de piernas, capaz de analizar de forma más precisa las fuerzas que actúan sobre fémur y tibia en caso de atropello, así como una evaluación más completa del impacto en la cabeza de los ciclistas.

Los resultados obtenidos por los CUPRA León, Formentor y Born en estos apartados reflejan los esfuerzos realizados en el diseño del frontal, el capó y otros elementos exteriores para reducir la gravedad de las lesiones en caso de impacto.

En el ámbito de la seguridad posterior al accidente, los tres modelos integran el sistema de llamada de emergencia eCall, que realiza una comunicación automática con los servicios de emergencia en situaciones de siniestro grave. También disponen de hojas de rescate en todos los idiomas de la Unión Europea, documentos que facilitan la intervención de los equipos de salvamento indicando la disposición de elementos estructurales y componentes clave del vehículo.

Asimismo, han superado las pruebas de inmersión de vehículos de 2025, diseñadas para verificar que, durante un tiempo determinado, los sistemas eléctricos mantienen su funcionamiento esencial y permiten la salida segura de los ocupantes en caso de caída al agua.

Clasificaciones

En el detalle de las calificaciones, el CUPRA León logra un 88 % en protección de ocupantes adultos, un 86 % en ocupantes infantiles, un 82 % en usuarios vulnerables de la vía y un 77 % en asistentes de seguridad. El CUPRA Formentor obtiene un 91 % en ocupantes adultos, un 86 % en ocupantes infantiles, un 79 % en usuarios vulnerables y un 77 % en asistentes de seguridad. Por su parte, el CUPRA Born alcanza un 89 % en ocupantes adultos, un 87 % en ocupantes infantiles, un 76 % en usuarios vulnerables de la vía y un 76 % en asistentes de seguridad.

Con estos resultados, los CUPRA León, Formentor y Born se sitúan en la franja alta de las puntuaciones de seguridad dentro de sus respectivos segmentos según Euro NCAP, en un escenario en el que los criterios de evaluación son cada vez más exigentes.