CUPRA lanza el León VZ con 325 CV y tracción delantera en edición limitada

El CUPRA León VZ llega como el León de tracción delantera más potente fabricado hasta ahora. Equipa un motor de gasolina 2.0 TSI turboalimentado con 325 CV (239 kW) y 420 Nm de par máximo, acelera de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos, alcanza 270 km/h de velocidad máxima y se producirá en una serie limitada a 1.500 unidades para todo el mundo, con lanzamiento previsto en el primer trimestre de 2026.

El punto de partida del CUPRA León VZ es su motor de cuatro cilindros 2.0 TSI, una mecánica turboalimentada que entrega 325 CV y 420 Nm de par, lo que sitúa a esta versión en lo más alto de la gama de combustión del modelo.

El propulsor toma como referencia la experiencia acumulada con el CUPRA León VZ TCR Racing, trasladando parte de ese enfoque a un compacto de uso cotidiano, pero con claras aspiraciones deportivas.

La potencia se canaliza a través de una caja de cambios DSG de doble embrague y siete velocidades, que envía toda la fuerza al eje delantero. Con esta combinación, el León VZ se posiciona como la variante hatchback de tracción delantera más prestacional que CUPRA ha llevado a producción.

En cifras, el CUPRA León VZ firma un 0–100 km/h en 5,4 segundos y una velocidad máxima de 270 km/h, sin la habitual limitación en torno a los 250 km/h que se encuentra en otros compactos deportivos. Para gestionar esa entrega de potencia, recurre a un bloqueo de diferencial electrónico VAQ, que analiza en tiempo real el ángulo de la dirección, la velocidad de las ruedas y la guiñada del vehículo para repartir el par de la forma más eficaz posible entre las ruedas delanteras.

Este sistema ayuda a mejorar la motricidad al acelerar en apoyo y a mantener el coche más controlado cuando se incrementa el ritmo en tramos revirados, uno de los escenarios naturales para un compacto de este tipo.

Chasis MQB Evo, DCC y frenos Akebono de seis pistones

El CUPRA León VZ utiliza la plataforma MQB Evo, pero con una puesta a punto específica de chasis. Combina un eje McPherson delantero con un multibrazo trasero, con muelles y amortiguadores calibrados para esta versión con el objetivo de equilibrar agilidad, estabilidad y un nivel de confort razonable para un uso diario.

El control de chasis adaptativo (DCC) ajusta la firmeza de los amortiguadores en milisegundos, en función del modo de conducción y del estado del firme. El conductor puede seleccionar diferentes perfiles para acercar el comportamiento del coche a un uso más confortable o a una configuración claramente deportiva.

La frenada corre a cargo de un equipo firmado por Akebono, con pinzas de seis pistones y discos delanteros ventilados y perforados, dimensionados para soportar un uso intensivo y mantener unas distancias de detención constantes incluso cuando las exigencias son elevadas.

Diseño exterior e interior con detalles específicos

En el apartado estético, el CUPRA León VZ se reconoce por la cuádruple salida de escape con acabado Copper, que refuerza la identidad de la marca y el carácter deportivo de esta versión. Además de su función técnica, el sistema de escape genera el sonido característico de CUPRA, parte importante de la experiencia de conducción en un modelo de este tipo.

En el interior, el puesto de conducción mantiene la filosofía de la gama León, pero incorpora acabados en cromado oscuro, incluidos los mandos satélite, que añaden un toque más sobrio y diferenciado. La dotación se completa con la instrumentación digital y el sistema multimedia ya conocidos en el modelo.

El CUPRA León VZ estará limitado a 1.500 unidades para todo el mundo y se diseña, desarrolla y fabrica en Barcelona, en la sede de la marca en Martorell. Desde su lanzamiento como firma independiente en 2018, CUPRA ha introducido siete modelos distintos y ha superado el millón de unidades vendidas, y este León VZ se sitúa como una de las propuestas más radicales dentro de sus compactos de altas prestaciones, destinada a quienes buscan el máximo rendimiento en un formato de tracción delantera.

