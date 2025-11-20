Suzuki renueva su económico y compacto escúter urbano, el Address 125

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

Suzuki ha renovado su modelo más accesible, el Address 125, un escúter eminentemente urbano que siempre se ha caracterizado por su manejabilidad, ligereza y precio ajustado. El diseño conserva su carácter icónico, con líneas suaves y proporciones clásicas, pero ahora exhibe nuevos detalles cromados y un faro LED con iluminación en forma de U.

En el apartado mecánico, el nuevo Address 125 monta un motor monocilíndrico SOHC de 124 cc con refrigeración por aire y sistema de inyección electrónica. Este propulso ofrece una potencia máxima de 8,7 CV a 6.500 rpm y un par de 10,2 Nm a 5.000 rpm. Además, su consumo homologado de sólo 1,9 l/100 km y sus emisiones de 45 g/km de CO2 lo convierten en una referencia en su categoría. Las mejoras técnicas introducidas en esta edición, como el nuevo perfil del árbol de levas, los ajustes en la transmisión CVT y un sistema de arranque más silencioso, aumentan la respuesta del motor a bajas revoluciones y mejoran la aceleración.

El chasis también ha sido optimizado, con un nuevo bastidor que reduce el peso y aumenta la rigidez. El Address es un peso pluma marcando en la báscula tan solo 106 kg. La suspensión también ha sido ajustada para ofrecer una conducción suave, mientras que las nuevas llantas de aluminio fundido, calzadas con neumáticos sin cámara Dunlop D307 N, mejoran el agarre. El sistema de frenado combinado de Suzuki usa disco delantero y tambor trasero.

El nuevo Address 125 cuenta con un espacio de almacenamiento bajo el asiento más amplio (24,4 litros de capacidad) que su predecesor, con capacidad para un casco jet, y también incorpora dos huecos frontales, y una toma USB de serie para cargar el smartphone durante el trayecto.

Cuenta con sistema de arranque Easy Start y tanto el asiento como el tapón de gasolina se abren desde la llave de contacto. Además, dispone de caballetes central y lateral, una instrumentación digital y un sistema antirrobo con obturador magnético.

Disponible en tres colores —Azul Mate Estelar, Blanco Perla Glaseado y Negro Mate Metalizado—, ya se puede reservar en los concesionarios oficiales de Suzuki, con un precio de promoción de 2.599 euros válido hasta el 31 de diciembre de 2025.