Hyundai se estrena en Hollywood Los tres modelos de Hyundai (Veloster, Kona y Santa Fe) juegan un papel importante en la película. :: L.r.m. Veloster, Kona y Santa Fe ofrecen persecuciones, maniobras y acrobacias en Marvel Domingo, 26 agosto 2018, 23:37

Los aficionados de Marvel's Ant-Man conocerán el elegante diseño y las capacidades de rendimiento de los modelos Hyundai actuales, ya que desarrollan un papel en la película de Marvel Studio «Ant-Man and the Wasp». Hyundai presenta tres modelos diferentes: el Veloster, el KONA y la próxima generación de Santa Fe. En el famoso comic de Marvel, los automóviles están estrechamente relacionados con los personajes clave de la película, lo que aumenta la notoriedad de la marca de Hyundai entre los aficionados de Marvel de todo el mundo.

«Siempre estamos buscando nuevas formas de establecer un vínculo emocional entre nuestra audiencia y la marca», dice Andreas-Christoph Hofmann, Vicepresidente de Marketing y Producto de Hyundai Motor Europa. «Con esta asociación, estamos acercando nuestros productos a nuestros clientes a través de la cinematografía. Los entusiastas de Marvel pueden experimentar la marca Hyundai y sus productos de una manera muy entretenida».

Vehículo de escape

El vehículo que tiene un papel más destacado de los tres automóviles en la nueva película Ant-Man es el Hyundai Veloster. Numerosas escenas muestran las capacidades heroicas del Veloster al convertirse en el mejor vehículo de escape.

La franquicia Marvel and Ant-Man sirve como plataforma para otorgar una visibilidad global. Lanzado en 2015, «Ant-Man» logró una taquilla mundial de más de 440 millones de euros y rápidamente se convirtió en el favorito de los aficionados.

El «Ant-Man and the Wasp» de Marvel Studio se está estrenando ya en toda Europa, comenzando por Francia, Alemania y España. En el Reino Unido, «Ant Man and the Wasp» llegó a los cines el 3 de agosto, mientras que en Italia las proyecciones comenzaron el pasado 14 de agosto.