El transporte de mercancías en Europa, al borde del colapso

Patxi Fernández Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El sistema de transporte de Europa se enfrenta a la escasez de conductores profesionales, lo que está perturbando las cadenas de suministro en todo el continente. Hasta 2024, más de 426.000 puestos de conductor de camión siguen sin cubrirse en la Unión Europea, y se espera que esta cifra de escasez de conductores profesionales casi se duplique para 2028.

Con ello se pone en riesgo el motor económico de Europa, que podría ralentizarse por falta de personal para mover las mercancías.

Según explica el CEO de Girteka Transport, Mindaugas Paulauskas, esta escasez de conductores se debe a una mezcla de factores complejos. Uno es el endurecimiento de las normas de visado y los requisitos de permisos de trabajo, que se convierte en el «verdadero cuello de botella».

Además hay que sumar el factor «envejecimiento» con muchos conductores experimentados en proceso de jubilación o dejando la profesión por problemas de salud o por trabajos mejor pagados y menos estresantes. Finalmente, hay una disminución del atractivo de la profesión entre las generaciones más jóvenes, para quienes la posibilidad de viajar y la flexibilidad no son suficientes para considerar un trabajo como conductor de camión.

Regulación

Paulauskas afirma que a menos que haya una acción política significativa en toda la Unión Europea la situación «muy probablemente empeorará». Las tendencias políticas actuales de mayores restricciones a la movilidad laboral y los controles migratorios limitan el acceso a conductores profesionales de fuera de la UE, explica el experto. Sin cambios regulatorios que reflejen las realidades del sector del transporte, la escasez no se aliviará por sí sola.

Según Paulauskas, la única forma de retener a los conductores y mantener la estabilidad y calidad del servicio es mediante una estrategia a largo plazo centrada en el conductor. Esto implica enfocarse en el bienestar y la seguridad, ya que «el descanso, la salud y las condiciones de trabajo seguras no son 'extras'», sino factores que influyen directamente en el rendimiento.

También incluye la inversión en formación. Es crucial la modernización de la flota, invirtiendo en camiones modernos, cuya edad media en Girteka es de dos años, para garantizar la comodidad y la seguridad. Por último, se debe fomentar el respeto y el cuidado ya que «aunque el salario es importante, la clave para la retención a largo plazo es el respeto y las condiciones adecuadas de trabajo».

Ampliar Medidas de la Unión Europea La Comisión Europea ha reconocido la escasez de profesionales, impulsando iniciativas para una solución a largo plazo: Bajada de la edad mínima: para atraer a los jóvenes, a nivel comunitario, se está impulsando una revisión clave en la regulación de licencias para rejuvenecer la fuerza laboral del transporte. Se busca establecer la edad mínima para todos los conductores profesionales en 18 años, permitiendo que los jóvenes puedan iniciar la formación desde los 17. Este cambio, resultado de la revisión de la directiva sobre licencias de conducir de la UE, pretende abrir la profesión a las nuevas generaciones de manera más temprana. Reconocimiento de Habilidades ('Union of Skills'): A través de la iniciativa Union of Skills, la Comisión Europea está midiendo la escasez en el transporte por carretera y ha reconocido la necesidad de atraer talento a este sector vital. Agilización de la Movilidad: La UE está abogando por la armonización en el reconocimiento de permisos de conducir de ciudadanos de fuera de la UE y por la agilización de los trámites de visados y migración para facilitar la contratación de profesionales de terceros países. Proyectos europeos como STEER2EU y SDM4EU están en marcha para analizar las rutas de acceso de conductores extracomunitarios y conectar la demanda con la oferta de talento.

M. Paulauskas subraya que la solución requiere una responsabilidad compartida entre la industria y los responsables políticos. Así, sugiere flexibilizar los requisitos legales para conductores de fuera de la UE. Además considera esencial mejorar las instalaciones para los conductores (áreas de descanso, duchas, estacionamiento seguro), lo que requiere una asociación entre empresas de transporte y clientes.

También propone involucrar a las empresas de logística en las discusiones políticas para que las soluciones sean prácticas y factibles. Para las empresas, la clave es una Academia de Conductores interna para asegurar estándares consistentes, una rápida integración de los recién llegados y la actualización de habilidades para los experimentados.