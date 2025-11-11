LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios de Stellantis ensamblan celdas de una batería CATL FP

CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China

Juan Roig Valor

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos, deberá abonar 247 millones de yuanes (unos 35 millones de euros) para obtener los derechos de explotación de su mina de litio Jianxiawo, ubicada en la ciudad china de Yichun.

La cifra fue publicada por el Departamento de Recursos Naturales de la provincia de Jiangxi, que difundió una valoración elaborada por una empresa designada por el Gobierno.

El pago es un requisito indispensable para que las autoridades aprueben la licencia minera y la compañía pueda reanudar la producción, suspendida desde agosto tras expirar el permiso de explotación. Según analistas de UBS, el importe fijado es «significativamente inferior a lo esperado», lo que podría acelerar la reapertura de la mina.

CATL no ha hecho comentarios sobre la decisión, que representa un paso clave en su intento por recuperar el control total de Jianxiawo, responsable de alrededor del 3% de la producción mundial de litio.

La operación se considera estratégica en un contexto de creciente supervisión del Gobierno chino sobre las cadenas de suministro de minerales críticos para la industria de las baterías.

Además del pago por los derechos, CATL ya ha obtenido la aprobación oficial de sus reservas en Jianxiawo, otro de los trámites necesarios para recibir la licencia definitiva y reactivar la actividad minera.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aspirantes a la oposición de escuelas infantiles describen otro «examen imposible»
  2. 2 Los hosteleros recurrirán ante los tribunales la nueva ordenanza de terrazas de Logroño
  3. 3 Conrado Escobar retira a Miguel Sáinz como máximo responsable de Festejos
  4. 4 Víctor Manuel y El Chojin estarán en Logroño en los actos para «no olvidar lo que significa una dictadura»
  5. 5 Dos años más de cárcel para el abogado reincidente por estafar más de 13.000 euros a tres clientes
  6. 6

    El aparcamiento regulado frente a la Comandancia se traslada junto a Valbuena, que deja de ser gratis
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8 Rescatadas cuatro personas desorientadas mientras hacían senderismo en Lomos de Orios
  9. 9 Detenido un ladrón que forzaba las puertas y se movía por los tejados para robar en viviendas de Logroño
  10. 10 Vuelca un camión cargado de vino en el límite con Labastida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China

CATL pagará 35 millones de dólares para recuperar su mina de litio en China