Más ecológico y mejor diseño

El vehículo más vendido de Kia, se lanza ahora en su mejor versión hasta la fecha. El nuevo Sportage presenta numerosas mejoras en diseño, innovación, tecnología y comodidad para establecer un nuevo estándar en el competitivo segmento de los SUV compactos. El Sportage está ahora disponible en versiones híbrida ligera (MHEV), híbrida (HEV) e híbrida enchufable (PHEV). Esto permite a los clientes elegir el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades.

La filosofía de diseño Opposites United de Kia confiere al Sportage un nuevo y llamativo aspecto. Las superficies suaves se combinan con formas robustas y una planta imponente, lo que hace que esté igualmente preparado para el uso cotidiano y la aventura todoterreno con las versiones con tracción a las 4 ruedas. Los nuevos paragolpes delantero y trasero crean una presencia muy llamativa, con iluminación LED y la característica parrilla «nariz de tigre» de Kia. El nuevo diseño de las llantas está disponible en 17, 18 y 19 pulgadas de diámetro, con versiones exclusivas de diseño para el modelo más deportivo Sportage GT-Line.

El interior ofrece un amplio espacio para los cinco ocupantes. El volante presenta un nuevo diseño de dos radios y el salpicadero ha sido actualizado, con salidas de ventilación ocultas que crean un acabado más elegante y minimalista. La nueva tapicería de los asientos añade mayor comodidad. Por su parte, el modelo GT-Line presenta un elegante interior mixto de cuero sintético y ante, en blanco y negro. En el resto de versiones Kia ofrece en el nuevo Sportage material microfibra de gamuza no tejida, de primera calidad. Kia ha logrado también aumentar la proporción de poliéster reciclado en sus vehículos de Kia, llegando hasta el 75 %; en el futuro, el reto es ofrecer una versión con un contenido de poliéster reciclado de casi el 100 %.

El Sportage sigue ofreciendo un interior espacioso y un maletero flexible, con más de un metro de espacio para las piernas de los pasajeros de la segunda fila. La capacidad del maletero de hasta 587 litros, se amplía hasta 1.776 litros con los asientos de la segunda fila abatidos. El suelo del maletero de doble nivel, disponible en las versiones Sportage de híbridación eléctrica ligera MHEV e híbrida HEV, ofrece una gran versatilidad para transportar objetos.

Sistemas de propulsión electrificados y de asistencia a la conducción

En el nuevo Sportage, los clientes pueden elegir el sistema de propulsión híbrido eléctrico-(MHEV, HEV, PHEV) que mejor se adapte a sus necesidades. Todos ellos se distinguen por su dinámica de marcha, gracias también a un potente sistema de propulsión gasolina turbo, a su configuración aerodinámica y a un centro de gravedad bajo. En los modelos híbridos y los híbridos enchufables, la nueva generación de cajas de cambio admite un mayor par-motor. Como contribución a la transición hacia un futuro con cero emisiones, entre las nuevas configuraciones hay una versión híbrida enchufable PHEV con tracción delantera y un gran nivel de equipamiento.

Ampliar

El Sportage está equipado con un completo conjunto de dispositivos avanzados de asistencia a la conducción. Entre ellos, cabe destacar el sistema de frenado de emergencia automático, con detección de peatones, ciclistas y vehículos, diseñado para utilizar sensores y una cámara que escanean la carretera delante del vehículo. De esta forma detecta eventuales riesgos y aplica automáticamente los frenos, si se detecta una colisión potencial. La asistencia de conducción en carretera (nivel 2) utiliza una cámara frontal, sensores de radar y datos de navegación para ayudar a mantener automáticamente una velocidad y una distancia predeterminadas, con respecto al vehículo detectado delante en determinadas circunstancias. El sistema también puede ayudar con el control del volante al cambiar de carril (activado por el intermitente) y con la asistencia de maniobra evasiva.

Tecnología: alta conectividad y facilidad de uso

El elemento central de la experiencia de conducción mejorada del Sportage es el sistema Connected Car Navigation Cockpit. Consiste en dos pantallas panorámicas curvas de 12,3 pulgadas (31 centímetros) y un nuevo head-up display HUD de 10« (25,4 cm). Todas las funciones y la información están situadas de forma que el conductor puede acceder a ellas y verlas fácilmente, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción, el de información y entretenimiento y las indicaciones detalladas de la ruta.

La conectividad y las opciones integradas en el vehículo se han mejorado aún más con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. La aplicación Kia Connect y las actualizaciones en remoto OTA permiten acceder a funciones y servicios específicos, comprobar el estado de las cerraduras del vehículo y planificar rutas. La plataforma Feature-on-Demand del Sportage permite a los conductores añadir juegos, YouTube y otros servicios de streaming de vídeo a través de WebOS, así como nuevos diseños para la pantalla del sistema de información.

A través del sistema Kia In-Car Payment, los conductores pueden pagar el estacionamiento en la vía pública directamente desde su automóvil, mientras que el punto de acceso Wi-Fi disponible conecta hasta cinco dispositivos a Internet con 4G. El sistema Connected Routing calcula la ruta óptima utilizando información de tráfico en tiempo real y prevista, basada en datos históricos, para aprender las rutas preferidas de los clientes. Con la llave digital Key 2.0 se accede al vehículo mediante dispositivos inteligentes, sin necesidad de llevar una llave física, y también es posible compartirla con otros usuarios. Además, el Sportage está equipado con un sistema de audio premium Harman Kardon.

El Sportage también está dotado de una gama de tecnologías de ayuda a los conductores en cada recorrido. Debajo de la pantalla multimedia se encuentra el panel táctil multimodo para el sistema de audio y climatización. Ahora, cambiar entre las distintas funciones es más natural e intuitivo, ya sea para modificar la temperatura deseada o ajustar el volumen del equipo de música. Además, la cámara de visión periférica de 360 grados con imagen en 3D ofrece una vista panorámica del entorno del vehículo. Por último, en la bandeja superior se encuentra una base de carga inalámbrica.

Combustible Gasóleo

Batería 1.598 cm3

Potencia 136 caballos

Velocidad 180 kms/hora

0 a 100 11,4 segundos.

Tracción Delantera

Consumo Desde 5,1 litros

Etiqueta DGT ECO

Largo 4,54 m.

Ancho 1,85 m.

Alto 1,65 m.

Maletero 526 litros.

Precio 38.180 euros