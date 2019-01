Cuarta generación del UX 250h Lexus, y el grupo Toyota, llevan años apostando por la tecnología híbrida. :: L.R.m. Lexus, en sistema híbrido autorrecargable, combina gasolina y energía eléctrica Domingo, 20 enero 2019, 23:57

El Lexus UX 250h llega ya a su cuarta generación. El sistema híbrido autorrecargable de Lexus que monta el UX 250h combina un eficiente motor de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros con uno o dos potentes motores eléctricos. Disponible con tracción delantera o con tracción a las cuatro ruedas E-Four, el sistema cuenta con un nuevo transeje compacto y una unidad de control de la energía.

Al circular a velocidad constante o acelerar ligeramente, el motor eléctrico delantero (y en los modelos con tracción a las cuatro ruedas, un motor eléctrico trasero adicional) se encarga de propulsar el vehículo con la energía eléctrica generada por la batería híbrida. En ese momento, el vehículo no hace apenas ruido, no consume gasolina y no tiene emisiones.

A velocidades más elevadas, entra en funcionamiento el silencioso motor de gasolina de ciclo Atkinson, que sigue contando con la asistencia del motor eléctrico (o motores) cuando es necesario.

Al acelerar a fondo, el motor de gasolina de 2.0 litros cuenta al instante con la potencia complementaria del motor o motores eléctricos. Conjuntamente, desarrollan un potente aumento del par, que da lugar a una aceleración lineal cuando sea necesario.

Al frenar, o cuando el conductor levanta el pie del acelerador, el frenado regenerativo aprovecha la energía cinética para generar electricidad que, junto con la energía eléctrica producida durante la conducción normal, se almacena en la batería híbrida, de manera que el UX 250h nunca necesita enchufarse.

Líder híbrido

Como sucede con la mayoría de avances tecnológicos, el liderazgo de Lexus en el ámbito de la tecnología híbrida no se produjo de un día para otro. Como parte de una estrategia a largo plazo, desarrolló los primeros híbridos ya a mediados de los años noventa. Desde el lanzamiento del primer híbrido premium del mundo en 2005, el crossover RX 400h, Lexus ha vendido más de 1,4 millones de híbridos autorrecargables. Hoy en día se ofrecen en España diez modelos híbridos distintos, desde los multietapa LC 500h y LS 500h hasta el eficientísimo compacto de lujo CT 200h.

Además de ofrecer placer de conducción, el UX 250h brinda un bajo coste de funcionamiento y un elevado valor residual. Esto se debe básicamente a la experiencia líder en el sector de la marca en el desarrollo de híbridos autorrecargables, unas baterías que duran tanto como el propio vehículo y al desgaste intrínsecamente reducido del sistema Lexus.

El UX 250h ha sido diseñado sin embrague, mientras que el motor de arranque y el alternador forman parte integral del sistema híbrido, y no requieren mantenimiento ni sustitución durante toda la vida del vehículo. La correa de distribución convencional también ha sido sustituida por una cadena que no requiere mantenimiento. Al no ser preciso reparar ni sustituir esas piezas, los propietarios del UX 250h pueden llegar a ahorrar unos 1.500 euros en cinco años.

Con una fiabilidad probada, las baterías híbridas Lexus están diseñadas para durar mientras dure el vehículo. Su rendimiento y durabilidad se proyectan rigurosamente y están cubiertas por una garantía de cinco años o 100.000 km.