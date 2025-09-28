El Concurso de Elegancia Costa del Sol se prepara para llevar más coches de lujo a Marbella

El Concurso de Elegancia Costa del Sol, que celebrará su próxima edición del 2 al 4 de octubre en Marbella, Mijas y Málaga, ha dado a conocer al jurado encargado de otorgar los premios en sus ocho categorías.

La organización ha reunido a un grupo internacional de expertos de máximo prestigio, compuesto por diseñadores, restauradores, coleccionistas y periodistas especializados, muchos de ellos habituales en citas legendarias como Pebble Beach, Villa d'Este o Amelia Island.

La cita contará con la participación de nombres que representan lo más destacado del universo de la automoción de lujo. Entre ellos figuran Ed Welburn, ex vicepresidente de diseño global de General Motors y responsable de modelos icónicos como el Corvette; Frank Heyl, jefe de diseño de Bugatti y encargado de dar forma a los hypercars más emblemáticos de la marca; y Carlo Bonzanigo, antiguo director de diseño en Pininfarina y en el Grupo PSA, artífice de creaciones elegantes como el Maserati GranTurismo.

El jurado se completa con especialistas de larga trayectoria como Chris Kramer, consultor internacional y referente en restauración y tasación; Andrew y David Bagley, coorganizadores del prestigioso Salon Privé; Max Girardo, experto en subastas y colecciones históricas; Nigel Matthews, juez en los concursos de elegancia más reputados del mundo; Tony Hatter, diseñador con décadas de experiencia; así como responsables ligados a Ferrari Classic, colecciones privadas europeas y destacados periodistas como Ian Kuah y Marcus Herfort. En total, más de una docena de expertos garantizarán que cada decisión refleje rigor, sensibilidad y pasión por el automóvil.

Ampliar Más de un millón de euros en una foto FP

La próxima edición del certamen contará con ocho categorías que ponen en valor la diversidad de la historia y la innovación automotriz. Desde la «Golden Era», dedicada a los ejemplares más antiguos y elegantes, hasta los «Classic Cars» y «Youngtimers», pasando por superdeportivos, vehículos de competición, piezas únicas «One-Off», hypercars de vanguardia y, finalmente, el galardón «Best of Show», reservado al modelo que mejor combine estética, conservación, historia y emoción.

La elección de escenarios refuerza el carácter exclusivo del evento. El jueves 2 de octubre, Magna Marbella acogerá el concurso de superdeportivos y clásicos en un enclave que combina modernidad, sofisticación y vistas privilegiadas del Mediterráneo. El sábado 4 de octubre, La Zagaleta será escenario de la competición dedicada a hypercars, en un entorno privado de proyección internacional, rodeado de naturaleza y marcado por la discreción y la elegancia. Estas localizaciones, únicas en Europa, permitirán que la belleza de los automóviles dialogue con el paisaje y el estilo de vida característico de la Costa del Sol.

Más allá de la competición, el evento ofrecerá una experiencia que combinará automoción, lujo y cultura mediterránea. Durante tres jornadas, los coleccionistas y sus invitados disfrutarán de un programa exclusivo que incluirá rutas privadas por carreteras escénicas, un 'track day' en el Circuito de Ascari, experiencias gastronómicas de alto nivel y veladas diseñadas para reflejar la hospitalidad andaluza.

Se espera la participación de asistentes procedentes de Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, lo que consolidará a Marbella como punto de encuentro internacional para los amantes del automóvil de lujo.

El certamen también incorporará una dimensión solidaria con la celebración de una subasta benéfica cuyos beneficios se destinarán a organizaciones locales.

