Un 2018 para enmarcar

Seat despide hoy los mejores doce meses de su historia2018 Domingo, 6 enero 2019, 23:45

El 2018 ha sido para Seat un año excepcional. En los últimos 12 meses, Seat ha visto nacer Cupra, la primera submarca de la compañía, y ha lanzado Tarraco, el nuevo modelo emblema de la marca. El año empezó con resultados récord y las ventas acabarán, previsiblemente -los números españoles definitivos se conocerán pasado mañana-, en su cifra histórica más alta. Proyectos como el de Argelia o China suponen un paso adelante en la estrategia de internacionalización de la marca, presente en más de 80 países. Éstos son los hitos que pasarán a la historia de Seat de 2018:

Cifras a todo gas. Seat comenzó el año con los mejores resultados de su historia, con un beneficio después de impuestos de 281 millones de euros, unas ventas de 470.000 vehículos y un volumen de negocio de más de 9.500 millones de euros en 2017. En 2018, la compañía nuevamente cerrará el año con las mejores cifras de ventas de su historia, tras superar en noviembre el volumen de todo el año anterior con 492.300 coches entregados.

¡Ave, Tarraco! Seat presentó en la ciudad que le da nombre el esperado Tarraco, el SUV más grande de la compañía y el nuevo emblema de la marca. Su nombre se eligió por primera vez por votación popular, a través de la iniciativa en la que participaron más de 146.000 entusiastas de la marca. El Tarraco completa la gama SUV de Seat, junto al Ateca y el Arona, y se empezó a producir en serie en la planta de Wolsfburg a mediados de octubre.

Cupra, el nacimiento de una marca única. Cupra, sinónimo de la máxima expresión de deportividad de Seat, se presentó como una nueva marca con identidad, para cautivar a los entusiastas del mundo del automóvil y a todos aquellos que buscan una marca original, sofisticada, pasional y deportiva. Su primer modelo, el Cupra Ateca, está disponible en la red comercial desde octubre.

Cúpula reforzada. El presidente del Grupo Volkswagen, Dr. Herbert Diess, fue nombrado en junio nuevo presidente del Consejo de Administración de Seat. Por su parte, Luca de Meo, presidente de Seat, es desde julio también nuevo presidente del Consejo de Administración de Volkswagen Group España Distribución, lo que lo convierte en el máximo representante en España del Grupo Volkswagen.

Ni hao, China. Volkswagen Group China, Seat y JAC se aliaron para impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en China. En 2018 firmaron dos acuerdos estratégicos por los que Seat se incorporó a la joint venture JAC Volkswagen y se concretó que la marca Seat llegará a China en 2021 y que los tres partners trabajarán de manera conjunta en la electrificación de los vehículos de Seat.

Foco en África. Seat ha sido designada por el Grupo Volkswagen para liderar el crecimiento del consorcio en el Norte de África. Seat ha potenciado su crecimiento en Argelia con el ensamblaje del Arona, el León (incluida su versión Cupra) y el Ateca, junto con el Ibiza, en la planta del grupo Volkswagen en Relizane.

Seat en Noruega: click, click, go! Continuando el plan de expansión internacional, Seat desembarcó en abril en Noruega, un país de referencia en nuevas tendencias y movilidad del futuro. Con un formato de distribución basado en una plataforma de eCommerce, la compañía ofrece a los usuarios la posibilidad de comprar un coche las 24 horas del día, los 365 días del año; en sólo 10 minutos siguiendo, cinco clics.

Acelerando en coche conectado. Tras ser la primera marca en integrar en los coches el sistema de navegación cooperativa Waze, Seat fue pionera también en ofrecer la app de reconocimiento de música Shazam en sus vehículos este año. Este nuevo paso en conectividad se completó en noviembre con el lanzamiento del servicio de voz Amazon Alexa en España, Italia y Francia, adicionalmente a Reino Unido y Alemania.

Ángel de la guarda, cero accidentes. Seat presentó en el Smart City Expo World Congress una versión evolucionada de su prototipo Cristóbal, el coche 'ángel de la guarda' que integra avanzados asistentes de seguridad para la reducción de riesgos y accidentes. Como parte de su evolución, ahora Cristóbal incluye la tecnología 5G, que permite conectar el automóvil con su entorno (peatones y calle).

Un Seat de 2 ruedas. En el Smart City Congress celebrado en Barcelona en noviembre, Seat presentó el nuevo Seat eXS Powered by Segway, un e-Kick Scooter que supone el primer paso de Seat en su estrategia de micromovilidad. Este patinete eléctrico desarrollado por Segway permite dar respuesta a la creciente demanda de movilidad urbana eléctrica de 'última milla'.

Movilidad en movimiento. Desde su puesta en marcha a finales del año pasado, Seat Metropolis:Lab Barcelona trabaja en el desarrollo de propuestas para mejorar la movilidad urbana. Sus primeros proyectos son Bus on Demand, un iniciativa que busca mejorar la eficacia del transporte público, y ride sharing, una aplicación que permite unir usuarios que utilizan el vehículo habitualmente para ir a su lugar de trabajo, permitiendo compartir el trayecto.

Respiro, el carsharing de Seat. Seat anunció durante el Mobile World Congress (MWC) la creación de XMOBA, una empresa independiente dedicada al desarrollo y prueba de nuevos servicios de movilidad inteligente. Esta filial ha impulsado la compra de Respiro, una start-up pionera en el alquiler de coches por horas que opera en Madrid y funciona con un sistema de pago por uso.

¡Hola, Dr. Vollmer! Dr. Christian Vollmer fue nombrado nuevo vicepresidente de Producción y Logística de Seat. Se encargará además de seguir impulsando los planes en materia de sostenibilidad medioambiental y de los retos de la movilidad del futuro, además de liderar la producción en todos los centros de fabricación de Seat.

25 años en Martorell, 10 millones de coches. La fábrica de Martorell ha celebrado este año su 25º aniversario. En Martorell trabajan actualmente unos 12.500 trabajadores, sumando la fábrica y los servicios centrales de la empresa. En sus 25 años de historia, se han fabricado más de 10 millones de coches de 39 modelos y versiones diferentes.

Audi A1 'made in Martorell'. La producción del Audi A1, el nuevo modelo compacto deportivo de Audi, se fabrica desde el pasado mes de octubre exclusivamente en la planta de Seat y se distribuye a todos los mercados donde se comercializa, lo que contribuye positivamente a elevar el volumen de exportación de la fábrica, que ya supera el 80%.

Seat Ibiza, segundo clasificado en el Car of the Year 2018. 2018 ha sido un año de galardones para el Ibiza. Tras acabar 2017 con el Premio ABC Mejor Coche del Año 2018, el galardón más prestigioso del sector de la automoción en España, el Ibiza no ha cesado de cosechar premios: finalista del Car of the Year 2018, Best Supermini de What Car? (UK), Firmenauto des Jahres 2018 en Alemania, Citadine de Réference de La Revue Automobile en Francia, entre otros.

El primer SUV urbano de GNC del mundo. El Salón del de París fue el escenario para la presentación mundial del nuevo Seat Arona TGI, el primer SUV urbano del mundo en disponer de un motor alimentado con Gas Natural Comprimido (GNC) y gasolina. Por otro lado, Seat ha firmado alianzas con Snam y AFGNV para impulsar el gas natural y el biogás como combustible de vehículos en Italia y Francia.

CARS, más que coches. Seat celebró en 2018 el primer aniversario de CARS, centro que ha convertido a la compañía en pionera en servicios de medicina preventiva. Además, el Comité Científico Seat de Empresa Saludable está realizando el estudio MedCARS para conocer el beneficio de hábitos saludables tanto en la población general como en sus trabajadores. Por otro lado, los más de 2.000 empleados del Grupo Volkswagen en España también se benefician ya del Servicio de Salud que Seat ofrece a todos sus trabajadores.