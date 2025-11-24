De perrera a gatera municipal

Tres de los cachorros de gato que permanecen en el Centro de Acogida de Animales de Logroño, en adopción.

El Centro de Acogida de Animales de Logroño es un servicio municipal del Ayuntamiento que, como marca la Ley de Bienestar de los Animales, tiene la competencia de la recogida de los extraviados y abandonados. Allí se aloja a los perros, gatos y otras especies de animales domésticos que aparecen hasta que su dueño los reclama, si es que estaban perdidos, o se pueden dar en adopción, si alguien los desea.

Los datos Qué Centro de Acogida de Animales de Logroño.

Dónde camino Pasada de Artalobos (barrio El Cortijo).

Contacto 661 611 703 (en Instagram @acogidalogro)

Pero lo que popularmente se ha conocido como 'perrera municipal', porque años atrás solo acogía a canes, ahora es un centro mucho más diverso. Recientemente han cuidado y dado en adopción a un conejo, un hurón y periquitos, además de acoger a gallinas y una cabra. Además, ya se dan en adopción más gatos que perros.

«Lo que más tenemos ahora son cachorros de gatos. Aunque se está haciendo mucho trabajo desde las asociaciones protectoras, como se reproducen tanto (de una camada puede haber hasta diez) y hay tanto abandono, hay muchísimos. También es cierto que hay mucha demanda, así que suelen salir bastantes», explica Sandra Tre, veterinaria del centro. Solo en lo que va de año, entre adopciones y acogidas, han salido del centro 122 gatos y 103 perros, cuando el año pasado fueron 37 y 129, respectivamente. Actualmente hay seis cachorros de gato disponibles para adopción.

«Ahora mismo tenemos una camada de perros, de los cuales están todos reservados menos uno, pero es la única que hemos tenido en todo el año, sin embargo de gatos solemos tener más», detalla Sandra Tre.

La mayoría de los gatos disponibles en el centro son jóvenes, de raza común europeo, mientras que, entre los perros, abundan los grandes, potencialmente peligrosos y pastores alemanes, malinois y mestizos. «La mayoría de la gente busca un perro pequeño, joven o cachorro, de color claro y, a ser posible, ya educado», bromea Tre.

Ampliar La veterinaria Sandra Tre posa con una camada de cachorros. S. T.

Decisión sin prisas

Aunque hay gente que espera a que aparezca un animal de determinadas características, y desde el centro les avisan, la veterinaria advierte de que no se dan animales en adopción de cualquier manera ni a cualquier persona sino que intentan realizar una labor didáctica. «Hay quien quiere un cachorro de 'border collie' y no es lo que necesita, así que intento aconsejarles porque lo que no queremos es que devuelvan al animal a los tres meses», expone Tre. «No hay discriminación, pero intentamos que animal y adoptante hagan 'match', que sean compatibles», declara Susana Blanco, veterinaria del Ayuntamiento de Logroño.

«Para adoptar simplemente tienen que llamar, pedir cita y venir, así les informamos», señala Tre. «Mi opinión es que, si buscas un compañero, no tengas prisa porque igual lo que hay ahora no es lo que necesitas», añade. Para la gente que duda se permite la opción de la acogida temporal, que puede derivar o no en adopción.

