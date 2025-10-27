LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Xena, Álex, África, Chess, Belchy y Esme, perros y gatos en adopción en las asociaciones protectioras Animales Riojs, Red de Ayuda Animal y Colaboración Animal. L.R.

Negro, que te quiero negro

Los perros y gatos de color oscuro tienen más dificultad para ser adoptados por prejuicios pero las asociaciones protectoras defienden que «pueden ser igual de amorosos y leales»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:17

Comenta

Aunque en la Antigua Grecia los gatos negros eran considerados animales sagrados, en la actualidad son símbolo de mala suerte. Sucede algo parecido con los ... perros, a los que su color oscuro les otorga un aspecto peligroso que a menudo no se corresponde con la realidad. Beatriz Martínez, presidenta de la asociación protectora Animales Rioja, explica que «cualquier animal oscuro lo tiene muy complicado, la gente lo rechaza». Es una cuestión de superstición y prejuicio más que una realidad.

