Negro, que te quiero negro

Aunque en la Antigua Grecia los gatos negros eran considerados animales sagrados, en la actualidad son símbolo de mala suerte. Sucede algo parecido con los ... perros, a los que su color oscuro les otorga un aspecto peligroso que a menudo no se corresponde con la realidad. Beatriz Martínez, presidenta de la asociación protectora Animales Rioja, explica que «cualquier animal oscuro lo tiene muy complicado, la gente lo rechaza». Es una cuestión de superstición y prejuicio más que una realidad.

«Se les asocia a algo malo, y es una cuestión de estética. Lo primero que despierta interés es el color y, si es negro, no quieren ni conocerlo. Los que antes se adoptan son los blancos, los de color claro», detalla Beatriz Martínez. También es cierto que el color dificulta la fotogenia de la mascota, que muchas veces es el modo en el que los adoptantes se 'enamoran' de perros y gatos. Tal es así que, si el tiempo medio de estancia en el refugio de Animales Rioja es de entre seis y doce meses, cuentan con una perra negra, Belcha, que suma ya 3 años, y los gatos Álex y Baguira, todos negros, suman dos y un año y medio cada uno.

«Normalmente dicen que negro no, que no les llama, que no les gusta… sin conocer al animal, así que es súper difícil que los adopten», reconoce Beatriz Martínez. Y, por supuesto, el color no les hace tener un carácter distinto, son perfectos animales de compañía, igual que los blancos y los marrones.

Por otra parte, en la asociación Colaboración Animal, aunque no notan una especial reticencia con respecto a los gatos negros, sí lo sienten con los animales atigrados, algo que ocurre igual con los perros, tal vez por su color asociado a lo salvaje. «Varias personas nos han adoptado gatos negros porque buscaban eso en concreto, además del carácter, y no para hacer sacrificios de Halloween», aclara Rosa López, de Colaboración Animal, en referencia a la suspensión temporal de adopciones de gatos negros dictada por el Ayuntamiento de Tarrasa en su Centro de Atención de Animales Domésticos para evitar posibles rituales o actos de maltrato vinculados a estas fechas. «En Tarrasa, si queréis adoptar un gato negro tendrá que ser después de Halloween», explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque.

Ampliar Kalina, perra en acogida con sus cachorros. Red de Ayuda Animal

Supersticiones

«Los que cuesta más sacar son los blancos y negros», señala Victoria León, de Colonias Felinas, impresión que comparten en Colaboración Animal. Esther Enciso, presidenta de Red de Ayuda Animal, incluso denomina el fenómeno como 'Síndrome del perro-gato negro'. «Los animales de pelaje negro suelen ser los últimos en ser adoptados debido a prejuicios, supersticiones y a que llaman menos la atención visualmente», expone.

Frente a ello, desde Red de Ayuda Animal defienden que «los animales negros pueden ser igual de amorosos y leales». En su asociación esperan una familia que adopte a las perras Xena y África. En el caso de la segunda, de raza rottweiler, el estigma es doble al ser considerado perro potencialmente peligroso. «No hay nada de mala suerte en el amor» y «Adopta con el corazón, no con el color» son los eslóganes de una campaña de Red de Ayuda Animal que promueve la adopción de mascotas de color negro.