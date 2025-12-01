LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gato tumbado bajo un coche y, en detalle, otro felino atrapado dentro de un motor en un vehículo de Logroño. L.R.

Hay un gato en el motor del coche

Con el frío los felinos callejeros buscan fuentes de calor, como puede ser un vehículo recién aparcado, lo que supone un doble peligro

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:40

Comenta

El 1 de septiembre de 2023 una logroñesa cedió temporalmente su coche, que había estacionado en la avenida de la Paz, al depósito municipal ... de vehículos porque un gato se había introducido en el motor y la Policía Local no conseguía sacarlo. De haber arrancado y circulado con el animal dentro se hubiera puesto en peligro la vida del felino y podría haber provocado una avería mecánica en el turismo. Horas después, ya en el depósito, el gato salió algo magullado y fue capturado gracias a una red que cubría el vehículo y este, que había sido trasladado con una grúa, fue devuelto a su dueña sin coste alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  2. 2

    Un siglo de las casas que ya no son baratas
  3. 3

    La Rioja tiene 2.698 grandes propietarios con más de diez inmuebles urbanos cada uno
  4. 4

    Cabimonteros, para entrar a vivir
  5. 5 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  6. 6 El marcador | Los resultados de la jornada
  7. 7 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  8. 8

    La Fundación Vital invierte 12 millones para crear el gran museo del vino alavés en Elciego
  9. 9 La Audiencia retoma el juicio a la exalcaldesa de Clavijo por el caso del fraude en el viñedo
  10. 10 Un herido grave en un choque frontal entre dos vehículos en la N-120, en Ventosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hay un gato en el motor del coche

Hay un gato en el motor del coche