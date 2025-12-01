Hay un gato en el motor del coche

El 1 de septiembre de 2023 una logroñesa cedió temporalmente su coche, que había estacionado en la avenida de la Paz, al depósito municipal ... de vehículos porque un gato se había introducido en el motor y la Policía Local no conseguía sacarlo. De haber arrancado y circulado con el animal dentro se hubiera puesto en peligro la vida del felino y podría haber provocado una avería mecánica en el turismo. Horas después, ya en el depósito, el gato salió algo magullado y fue capturado gracias a una red que cubría el vehículo y este, que había sido trasladado con una grúa, fue devuelto a su dueña sin coste alguno.

Esta fue una actuación idónea para el bienestar animal, el civismo y, además, la mecánica de los vehículos que no siempre se repite. Ahora que ha llegado el frío, los gatos callejeros buscan fuentes de calor, como puede ser un coche recién estacionado, con el motor aún caliente. Allí se quedan dormidos y un conductor, sin saberlo, se puede llevar al gato dentro del coche, sobre todo si lo aparca en la vía pública.

El pasado mes de marzo la Asociación de Policías por la Defensa de los Animales impartió en Logroño una formación para agentes de los cuerpos de seguridad con el fin de aprender sobre la intervención con perros y gatos. Fernando Sánchez, de la Fundación Salvando Peludos, que dirigió el curso, aconsejaba dar unos golpecitos en el capó del coche antes de arrancar para que, si hay un gato dentro, salga. No obstante, si detectamos que hay un felino y no sale, lo ideal es avisar a la Policía Local.

«Si se oye maullar un gato y no sale, hay que poner comida debajo del coche o llevarlo con cuidado a un taller mecánico» Victoria León Colonias Felinas

Victoria León, de la asociación Colonias Felinas, recomienda «poner comida debajo del coche a ver si sale, si se oye maullar a un gatito y no sale, o llevarlo con cuidado a un taller mecánico para que lo puedan sacar si está atrapado». El peligro es doble. Por una parte el animal «puede morir, sufrir quemaduras y lesiones graves por atrapamiento», advierte Victoria León. Y por otra, si el gato queda atorado, tal y como informa Mapfre, «la correa de transmisión suele ser el objeto que más posibilidades tiene de necesitar reparación», un elemento tan relevante que, «si se rompe puede causar averías muy importantes y costosas».

«La recomendación para evitar accidentes es golpear el capó antes de arrancar para dar lugar a que el animal pueda salir» Rosa Roldán Perrygatos

Rosa Roldán, educadora felina de Perrygatos, lamenta decir que «no hay una forma fiable de prevenir que los gatos se cuelen en los bajos de un vehículo para buscar el calor residual del motor». «Pasa en la calle, en fábricas y hasta en garajes, y la recomendación para evitar accidentes es golpear el capó antes de arrancar para dar lugar a que el animal pueda salir», recomienda Rosa Roldán. Aunque existen plantas o aromas que pueden desanimar a un gato a acercarse a un lugar, en los días de frío la supervivencia manda y, si no disponen de lugares adecuados, buscan un refugio con el calor. Si bien es cierto que, «ahora con las colonias felinas gestionadas es fácil ver refugios para gatos con materiales impermeables» en los que permanecen los felinos, advierte.

No obstante, «lo ideal es abogar por la tenencia responsable de animales, prevenir los abandonos y continuar con la labor de gestión de las colonias felinas, procurando refugios para que los gatos no tengan que 'buscarse la vida'».