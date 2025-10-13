¿La comida de perros es apta para gatos y viceversa?

Diego Marín A. Logroño Lunes, 13 de octubre 2025, 07:31 Comenta Compartir

Cada vez es más común el fenómeno de las familias 'multiespecie', es decir, los hogares donde conviven diferentes mascotas, no solo perros y gatos, también conejos, aves, reptiles... Entre las más comunes, las que mezclan cánidos y felinos, se puede producir, ya sea por despiste y descuido humano o por travesura o sagacidad animal, un cruce de alimentación: que el perro coma del cuenco del gato y viceversa. No es extraño porque, además, el formato de los piensos y los alimentos húmedos de unos y otros se asemejan.

Si solo es algo puntual no debería pasar nada más allá de una digestión más lenta para el que ingiere una comida que no es suya pero lo debemos evitar y, por supuesto, no generalizar para que no se produzcan males mayores. El aroma es el principal atractivo antes de ingerir el alimento y el olfato es el sentido más desarrollado de perros y gatos. Además, que un animal coma el alimento de otro puede suponer hasta una disputa agresiva entre las mascotas más mansas, así que conviene separar a perros y gatos, sobre todo en el inicio de la convivencia, cuando reciben su alimentación. Otra razón fundamental es que la comida de cada especie está compuesta en base a las necesidades de cada una y alimentar inadecuadamente a un perro o a un gato, como a cualquier animal, pueden provocar una falta de nutrientes, proteínas y vitaminas que deriven en problemas de salud.

«En los gatos se podría producir un déficit de taurina, además de algunas proteínas y vitaminas esenciales» Carlos Bustillo Bustillo Servicios Veterinarios

«El perro es un carnívoro facultativo y tolera algo de fibra y vegetales, mientras que el gato es un carnívoro estricto. Si un perro picotea comida de gato no suele pasar nada más allá de una digestión algo pesada o un pequeño trastorno puntual, ya que es una comida más concentrada y grasa», explica Susana Palacio, que regenta la tienda especializada en alimentación de mascotas Emperrados de Logroño. Y en cuanto a los gatos alimentados con comida de perro, «a largo plazo pueden tener carencias de aminoácidos esenciales (especialmente taurina) y problemas por una dieta con más carbohidratos y fibra de los que su organismo admite», añade Palacio. La propietaria de Emperrados aconseja, además de alimentar por separado al perro y al gato de la casa, «no dejar la comida siempre a libre disposición para poder controlar lo que come cada uno y evitar desequilibrios nutricionales». Si controlamos lo que come la mascota, los problemas se reducen drásticamente.

«Si un perro picotea comida de gato no suele pasar nada más allá que una digestión algo pesada» Susana Palacio Emperrados

«Mucha gente lo pregunta si tiene perros y gatos. Hay perros que comen de todo y les gusta bastante la comida de los gatos, mientras que en los felinos es más raro porque son más selectivos en sus hábitos alimenticios, más caprichosos», expone Carlos Bustillo, veterinario de la clínica Bustillo Servicios Veterinarios de Logroño. Es más peligroso que los gatos coman el alimento para perros que al contrario. «En los gatos se podría producir un déficit de taurina, además de algunas proteínas y vitaminas esenciales para los felinos que no contiene la comida de perro», advierte Bustillo. El veterinario aconseja alimentar a los perros tras el paseo y al llegar a casa en el caso de los gatos, y que sea ese el momento de sociabilización para, además, supervisar lo que comen.

Competir por subsistencia

Todo lo anterior hay que considerarlo como una norma genérica, es decir, si una vez, por la razón que sea, un gato come comida de perro, o al contrario, no será extraño que no pase nada, pero no debemos convertir esta circunstancia ocasional en algo frecuente porque, entonces sí, puede que creemos un problema de salud en los animales por una dieta inadecuada. Y no solo eso es importante, también la convivencia, el bienestar en general. «Sabemos que los gatos, para ser felices, no deben competir por aquello que les da subsistencia, por ejemplo, la comida o el arenero, porque eso les hace infelices», declara Bustillo.

Temas

Mascotas

Perros

Reporta un error