Claudia Fernández e Iris, subcampeonas de España de agility

Claudia Fernández e Iris, subcampeonas de España de agility

Por primera vez un binomio riojano se sube al podio de un Nacional, al que acudieron los clubes regionales Rioiia, Vida Perra y Dogity

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:52

El pasado fin de semana la logroñesa Claudia Fernández y su perra Iris se proclamaron en Oviedo subcampeonas de España de agility, en categoría ... juvenil. Desde La Rioja acudieron participantes de los clubes Vida Perra, Rioiia y Dogity. Otros binomios riojanos destacados fueron Diego Cabrerizo y Teo (Vida Perra) en categoría Absoluta Clase 40, así como Jenifer Lerena y Mandala, y Luis Batista y Kenia (Rioiia) en Clase 50, que llegaron a sus respectivas finales. Pero, según expone Jénifer Lerena, entrenadora de la sección de agility del club Rioiia, «es la primera vez en La Rioja que se consigue una clasificación tan alta». Hasta ahora el mejor resultado había sido el de Txema Ortega con Tokyo, sextos absolutos en el World Agility Open, una de las dos pruebas mundiales anuales.

