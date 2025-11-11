Zafira, la peque del refugio que necesita un hogar

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

APA-Rioja
Buscan familia

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:25

Zafira fue abandonada con dos meses de vida. La encontraron junto a sus cinco hermanos y su madre en Villamediana de Iregua. Se encontraban en una madriguera donde su madre intentaba proteger a los cachorros del frío a los que tuvo y sacó adelante en silencio, ya que se quedó sin hogar estando preñada, explica APA sobre lo sucedido.

Hoy Zafira está a salvo, aunque es la única de los cachorros que no ha tenido la suerte de encontrar una familia y con sus cuatro meses de vida espera a una «adopción responsable».

La de esta cachorra, dice la organización, «es sólo una más de esas historias que debería avergonzarnos como sociedad», ya que APA Rioja recuerda que «hace más de 40 años que hay que tener a los animales identificados y controlados, es obligatorio por ley» e insiste en la responsabilidad que en esto tienen los dueños de los animales y la administración. «Detrás de cada caso hay vidas, miedo, hambre y sufrimiento», asegura. «Adoptar, esterilizar, identificar y denunciar son los únicos caminos para cambiar esta realidad», termina APA-Rioja.

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

Hasta ahora en 2025 hay 32 afortunados que han encontrado familia. Bogota y Terra fueron los últimos. Asis y sus cachorros, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald disfrutan del calor de un hogar.

