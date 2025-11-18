Polka, a la tercera va la vencida
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 18 de noviembre 2025, 16:16
Cuando apenas era una cachorra fue abandonada. No tenía chipl. Su vida dio un giro inesperado para ella, estaba asustada pero con una nobleza que se le escapaba por los ojos.
Desde entonces, Polka ha demostrado que, aunque es un poco tímida al principio, su corazón está hecho de puro cariño. Solo necesita unos minutos, una voz amable o una caricia sincera para transformarse en la perrita afectuosa que realmente es.
Es una mestiza de tamaño mediano-grande, de mirada dulce y patas fuertes.
Su historia no ha sido sencilla. Ha sido adoptada y devuelta dos veces, no por mal comportamiento, sino por otras circunstancias. También tuvo que enfrentarse a una cirugía en uno de sus ligamentos, y ahora, valiente como siempre, se prepara para pasar por la misma intervención en su otra pata. Pero nada de eso ha apagado su ternura ni sus ganas de confiar de nuevo.
Polka sabe lo que es vivir en un piso: conoce la rutina, pasear con correa, descansar tranquila en su camita. Además, es sociable con niños y con otros animales, lo que la convierte en una compañera ideal para familias que ya tienen peludos en casa.
Actualmente ha vuelto de nuevo y vive en nuestro refugio, esta deseosa de que llegue por fin una familia definitiva, a la tercer va la vencida. ¿Te animas?
Recuerda que durante todo el mes de noviembre y hasta el 5 de ciciembre, abrimos nuestro mercado solidario en avenida de Colon 35, en el podrás encontrar todo tipo de artículos, nuevos y de segunda mano. En horario de mañana y tarde de lunes a sábado. Todo lo recaudado se destinara íntegramente al cuidado de los animales y casa de acogida, así como a poder atender nuevos casos que llegan cada día. Te esperamos.
Tu visita y colaboración son muy importantes. Ven, disfruta y ayuda a seguir salvando vidas.
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Hasta ahora en 2025 son 34 los afortunados, ya que Zafira y Sora se unen a la lista: Bogota, Terra y Asis y todos sus bebes han sido adoptados. También lo fueron Akira, Nico, Ohana y Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Gatito, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch, Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco el gato, Luna, Jara, Stitch y Donald. Todos ellos disfrutan del calor de un hogar.