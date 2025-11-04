Cairo, un perro noble que necesita un hogar
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Martes, 4 de noviembre 2025, 17:41
Esta semana os presentamos a Cairo, un pequeño superviviente que, como tantos otros, fue víctima del abandono. Lo encontró hace dos años un guarda forestal en Rincón de Soto. Iba solo, asustado y vagaba sin rumbo entre los campos. Así comenzó su historia.
No tenía microchip, algo que como lamenta la protectora sigue siendo habitual, a pesar de que la ley lo exige desde hace más de 40 años. Una «simple» medida que, apunta, podría evitar tanto sufrimiento y ayudar a miles de animales perdidos a volver con sus familias o a encontrar a los responsables de su abandono.
Hoy Cairo tiene tres años. Es un perro con un pasado difícil. Al principio se muestra miedoso y reservado, pero cuando te conoce y siente confianza, muestra su verdadero carácter: sociable, cariñoso y noble. Le encanta la compañía, los paseos tranquilos y, sobre todo, recibir una caricia que le recuerde que ya no está solo.
Él es un ejemplo más de lo que muchos animales soportan por la falta de responsabilidad humana, pero también de la esperanza que renace cuando alguien decide tenderles la mano.
Buscan familia
-
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
-
Teléfono: 679064646
-
Correo electrónico: info@aparioja.org
-
Web: www.aparioja.org
-
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Hasta ahora en 2025 hay 32 afortunados que han encontrado familia. Bogotá, Terra, Asis y sus cachorros, Akira, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald disfrutan del calor de un hogar.