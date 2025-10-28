LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bogotá, una gata muy cariñosa que necesita un hogar

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Martes, 28 de octubre 2025, 17:30

Esta semana os presentamos a Bogotá, una gata que apareció sola y extremadamente delgada en el polígono de Alberite. No tiene una historia de esas que llaman la atención, pero la protectora cree que fue abandonada de bebé, o que su madre se marchó y no volvió.

Desconocen el motivo por el que una persona nos llamó cuando la vio sola, extremadamente delgada y llena de parásitos. Quien la rescató estuvo con ella hasta que nuestros voluntarios se desplazaron a buscarla.

En la actualidad vive en una de las casas de acogida de la asociación. Ya se ha recuperado y se encuentra sana y feliz. A sus tres meses ya está preparada para buscar una familia definitiva, una adopción responsable.

Es muy cariñosa. Le encanta recogerse junto a su humano y ronronearle al oído. Si te has enamorado de ella, tan solo tienes que pasarte por su sede, situada en Doctores Castroviejo, 3, y te informarán sin compromiso.

Buscan familia

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

Hasta ahora en 2025 hay 31 afortunados que han encontrado familia. Asis y sus cachorros, Terra, Akira, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald disfrutan del calor de un hogar.

