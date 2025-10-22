LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bambi, un cachorro de tan solo seis meses de edad

Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos

La Rioja/APA-Rioja

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:47

Bambi fue rescatado hace apenas un mes en una carretera de Logroño. Como ocurre con demasiada frecuencia, no tenía microchip y, por supuesto, nadie lo reclamó.

A pesar de todo, el cachorro es puro amor. Es sociable, juguetón y cariñoso, tanto con las personas como con otros animales. Siempre está dispuesto a dar lametones, mover la cola y robar sonrisas.

Hoy, Bambi espera una familia que le dé lo que tanto merece: un hogar donde pueda sentirse seguro y querido.

  • Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:

  • Teléfono: 679064646

  • Correo electrónico: info@aparioja.org

  • Web: www.aparioja.org

  • Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño

Hasta ahora en 2025 hay treinta afortunados que han encontrado familia. Asis y sus cachorros, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald disfrutan del calor de un hogar.

