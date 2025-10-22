Bambi, un cachorro de tan solo seis meses de edad
Diario LA RIOJA colabora con la Asociación Protectora de Animales: buscamos familia para los más de doscientos perros y gatos que tienen acogidos
La Rioja/APA-Rioja
Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:47
Bambi fue rescatado hace apenas un mes en una carretera de Logroño. Como ocurre con demasiada frecuencia, no tenía microchip y, por supuesto, nadie lo reclamó.
A pesar de todo, el cachorro es puro amor. Es sociable, juguetón y cariñoso, tanto con las personas como con otros animales. Siempre está dispuesto a dar lametones, mover la cola y robar sonrisas.
Hoy, Bambi espera una familia que le dé lo que tanto merece: un hogar donde pueda sentirse seguro y querido.
Buscan familia
Diario LA RIOJA y APA Rioja colaboran para encontrar familia a algunos de los muchos perros y gatos que buscan un hogar. Cada martes, en la web, un nuevo amigo que necesita ser acogido. Si quieres adoptarlos (o precisas cualquier otra información) estos son los datos de contacto de la Asociación Protectora de Animales:
Teléfono: 679064646
Correo electrónico: info@aparioja.org
Web: www.aparioja.org
Dirección: Doctores Castroviejo nº3 de Logroño
Hasta ahora en 2025 hay treinta afortunados que han encontrado familia. Asis y sus cachorros, Nico, Ohana, Chispa, Pluto, Charlie, Thelma, Louise, Rambo, Ronnie, Kelsie, Lucas, Lilo, Batuta, Brave, Sitch Lia, Lidy, Senda, Canela, Coco, Luna, Jara, Stitch y Donald disfrutan del calor de un hogar.