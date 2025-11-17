Gato rascador, poco rasgador

Cala, Modorro y Lana son tres gatos que se desfogan en el rascador de su casa en Logroño. «Se lo colocamos desde el principio, ... aunque era pequeño, y cuando les pusimos uno grande notamos que lo usaban mucho más, que se desfogan en él. Y es que lo necesitan», explica Esther Rodríguez, dueña de los tres felinos. «Los rascadores son esenciales para todo el que tenga gato. Rascar forma parte de su naturaleza, lo necesitan por su salud y felicidad (se mueven, liberan estrés, mantienen las uñas sanas...). Sin ellos, los gatos buscan rascar en cualquier sitio, así que es importante y necesario respetar su instinto y naturaleza. Proporcionarles estos elementos es parte de una convivencia feliz para ambas partes», añade Rodríguez.

Y es que si el gato no dispone de un espacio adecuado para afilar sus garras de cazador, él lo buscará y seguramente no nos guste lo que encuentre porque será un mueble, una puerta, unas cortinas… Los rascadores no solo salvarán nuestro mobiliario, también fortalecerán la musculatura, favorecerán el estiramiento, reducirán la ansiedad y estimularán la mente del gato a través del juego, además de enriquecer el entorno cotidiano del animal.

«El gato necesita el rascado no solo físicamente, también para su equilibrio emocional. Cuando el gato araña una superficie arregla sus uñas, estira y fortalece sus músculos, y también deja su marca visual, el arañazo, y olfativa, impregnando la superficie de feromonas», expone Celia Alesanco, etóloga felina y autora del libro 'Gatos. Manuel de instrucciones'. «Si no le proporcionamos superficies adecuadas para rascar, una vez que comience a arañar en otras partes es muy difícil corregir esa conducta, por eso lo ideal es que el rascador entre en el hogar antes que el gato», advierte Celia Alesanco.

Además es importante la elección del rascador y su colocación, que sea suficientemente grande para el número de gatos que tengamos, así como firme y robusto. «No hace falta que sea gigantesco ni que tenga mil accesorios, lo más relevante es que sea estable, con mucha superficie de rascado y con altura suficiente para que el gato pueda estirarse», propone Alesanco, y también animar al felino a utilizarlo, sobre todo al principio, como un juego. Lo que no debemos es apartar el rascador a una zona secundaria de la casa, es mejor situarlo en un lugar visible, que habitemos a menudo, como el salón. «El rascador debe estar en una zona principal de la casa para que el gato pueda dejar su marca claramente visible. Si lo dejamos guardado en un rincón es probable que no le haga ni caso», avisa Alesanco.

Reducir el estrés

Rosa Roldán, educadora canina y felina de Perrygatos, añade que «la necesidad de trepar a las estanterías, con el riesgo añadido de destrozar objetos valiosos, o de arañar el sofá, puede reducirse con este tipo de elementos». Y es que, para Roldán, «una de las necesidades básicas de la naturaleza felina radica en poder rascar para afilarse las uñas y dejar una marca clara y evidente de su paso por esa zona». «Los rascadores son una herramienta esencial para mantener la salud física y emocional de los gatos. Ayudan a cuidar las uñas, tonificar los músculos y reducir el estrés», concluye Eva Sánchez-Paniagua, veterinaria de ClinicAnimal.