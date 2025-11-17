LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La gata Zelda utiliza el rascador de su casa en Logroño. Celia Alesanco

Mascotas | Animaladas

Gato rascador, poco rasgador

Ya no solo por la necesidad física de afilar sus garras de cazador, los rascadores enriquecen la salud emocional del felino

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:35

Cala, Modorro y Lana son tres gatos que se desfogan en el rascador de su casa en Logroño. «Se lo colocamos desde el principio, ... aunque era pequeño, y cuando les pusimos uno grande notamos que lo usaban mucho más, que se desfogan en él. Y es que lo necesitan», explica Esther Rodríguez, dueña de los tres felinos. «Los rascadores son esenciales para todo el que tenga gato. Rascar forma parte de su naturaleza, lo necesitan por su salud y felicidad (se mueven, liberan estrés, mantienen las uñas sanas...). Sin ellos, los gatos buscan rascar en cualquier sitio, así que es importante y necesario respetar su instinto y naturaleza. Proporcionarles estos elementos es parte de una convivencia feliz para ambas partes», añade Rodríguez.

