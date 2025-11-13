La voz de quienes han dado vida al Rioja

María José Lumbreras Logroño Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:21 | Actualizado 19:28h. Comenta Compartir

La cita de 'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda' con el gran público es este viernes. El documental podrá verse en larioja.com y en TVR a las 15.00 horas y, después, a las 21.30 horas. El estreno de este jueves ha permitido a dos centenares de invitados apreciarlo en pantalla grande en la sala Gonzalo de Berceo. Los primeros en llegar han sido sus protagonistas, las familias que han prestado sus testimonios y han contagiado su pasión al trabajo realizado por Diario La Rioja y TVR, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

Ricardo Fernández, de Abeica, ha llegado escoltado por sus nietos. Los Ruiz Hernández han llegado a continuación. Manuel Ruiz recordaba a pie de photocall que se cumplían ahora los 66 años de su llegada a Haro. Los Hurtado de Amézaga, de Marqués de Riscal, han posado con la directora del documental y de este diario, Teresa Cobo, con el guionista y redactor Alberto Gil y con Leo Brox , realizador de 'Estirpes' y de TVR.

Los Eguren han llegado incluso con los nuevos integrantes de la familia, con Catalina y Guillermo, aún en cochecito, que empiezan a conformar la sexta generación. No en vano, Eduardo Eguren aprecia que su niña tiene ya mejor olfato que él.

Y, junto a ellos, una vez instalados en las butacas de la sala, se han sentado responsables de las distintas instituciones regionales, con el presidente riojano, Gonzalo Capellán a la cabeza, y con la consejera del área, Noemí Manzano a su lado. Pero tampoco se han perdido el evento miembros de otras familias del vino y de otras bodegas de la denominación. Al acto estaban invitadas además otras entidades del sector, desde el Consejo Regulador a las universidades (UR y UNIR), así como el IES La Laboral, cuyos docentes también han querido sumarse a la presentación. Un grupo de suscriptores también ha tenido ocasión de participar en el acto.

Tras los saludos, llegó la hora de levantar el telón y de conocer el trabajo, los desvelos y las esperanzas que acompañan al mundo del vino de boca de quienes lo han protagonizado y de quienes ahora les toman el relevo.