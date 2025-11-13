LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estreno del documental 'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda'.

Estreno del documental 'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda'. Sonia Tercero
La voz de quienes han dado vida al Rioja

Los protagonistas de 'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda' han sido los primeros en llegar al acto de presentación, pero luego han estado muy acompañados

María José Lumbreras

María José Lumbreras

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:21

La cita de 'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda' con el gran público es este viernes. El documental podrá verse en larioja.com y en TVR a las 15.00 horas y, después, a las 21.30 horas. El estreno de este jueves ha permitido a dos centenares de invitados apreciarlo en pantalla grande en la sala Gonzalo de Berceo. Los primeros en llegar han sido sus protagonistas, las familias que han prestado sus testimonios y han contagiado su pasión al trabajo realizado por Diario La Rioja y TVR, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

Ricardo Fernández, de Abeica, ha llegado escoltado por sus nietos. Los Ruiz Hernández han llegado a continuación. Manuel Ruiz recordaba a pie de photocall que se cumplían ahora los 66 años de su llegada a Haro. Los Hurtado de Amézaga, de Marqués de Riscal, han posado con la directora del documental y de este diario, Teresa Cobo, con el guionista y redactor Alberto Gil y con Leo Brox , realizador de 'Estirpes' y de TVR.

Los Eguren han llegado incluso con los nuevos integrantes de la familia, con Catalina y Guillermo, aún en cochecito, que empiezan a conformar la sexta generación. No en vano, Eduardo Eguren aprecia que su niña tiene ya mejor olfato que él.

Y, junto a ellos, una vez instalados en las butacas de la sala, se han sentado responsables de las distintas instituciones regionales, con el presidente riojano, Gonzalo Capellán a la cabeza, y con la consejera del área, Noemí Manzano a su lado. Pero tampoco se han perdido el evento miembros de otras familias del vino y de otras bodegas de la denominación. Al acto estaban invitadas además otras entidades del sector, desde el Consejo Regulador a las universidades (UR y UNIR), así como el IES La Laboral, cuyos docentes también han querido sumarse a la presentación. Un grupo de suscriptores también ha tenido ocasión de participar en el acto.

Tras los saludos, llegó la hora de levantar el telón y de conocer el trabajo, los desvelos y las esperanzas que acompañan al mundo del vino de boca de quienes lo han protagonizado y de quienes ahora les toman el relevo.

