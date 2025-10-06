Vino y gastronomía asturiana, más cerca

Alberto Gil Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 20:45 Comenta Compartir

La Cofradía del Vino de Rioja celebró ayer en Bodegas Martínez Bujanda un acto de hermanamiento con la Cofradía del Desarme, agrupación gastronómica asturiana nacida en el año 2012 para enaltercer la gastronomía asturiana y, especialmente, la Fiesta del Desarme y su histórico menú de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche. Mientras los logroñeses resistieron a las tropas francesas en 1521 alimentándose con salidas nocturnas a por peces del Ebro, los oventenses lo hicieron ante las tropas carlistas en 1836 y celebraron con posterioridad el triunfo con un banquete popular por todo lo alto que la Cofradía del Desarme difunde por todos los rincones del país.

Nuevos cofrades

Dicho menú fue el protagonista de la comida de hermandad, en la que la Cofradía del Vino invistió como cofrade de Mérito a Jesús Martínez Bujanda Iribarría, fundador de Bodegas Valdemar, en agradecimiento a «su pertenencia y apoyo a la Cofradía desde 1984 y a su gran trabajo elaborando y difundiendo con excelencia el vino Rioja por todo el mundo».

Del mismo modo, fue también investido cofrade de Mérito Miguel Ángel de Dios Fernández, presidente de la Cofradía del Desarme, en reconocimiento a su «exitosa trayectoria en la hostelería y agradeciendo su colaboración para que todos los ovetenses y sus visitantes disfruten del vino de Rioja, maridando históricamente su espléndida cocina asturiana con nuestros vinos».