Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU

Valdemar (Oyón) y Valdemar Family, la bodega que la familia Martínez Bujanda abrió hace unos años en Walla Walla (Washington State, en EEUU), han sacado adelante un plan de reestructuración de deuda a largo plazo que garantiza la viabilidad de la compañía.

El juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria dictó un auto el pasado 29 de septiembre en el que homologa la propuesta de reestructuración conjunta de Bodegas Valdemar,SA y Valdemar Family, SL y por el que compromete a todos los acreedores, incluso a la mínima minoría que no apoyó la propuesta para aplazar los créditos: «La reestructuración está cerrada, ha salido adelante prácticamente por unamidad y seguimos trabajando con total normalidad», explica Ana Martínez Bujanda, CEO de Valdemar y miembro de la familia propietaria.

««Hemos invertido mucho dinero en EE UU y hemos propuesto a las entidades financieras desprendernos de algo de lo allí invertido, de viñedo o de bodega, pero no es ni siquiera una exigencia, sino una propuesta nuestra para el equilibrio porque la situación actual no tiene nada que ver con la que había antes de la pandemia».

En este sentido, las dos sociedades de Valdemar han acordado refinanciar los préstamos bancarios hasta finales de 2036, lo que da margen de maniobra a la compañía para seguir trabajando y afrontar con más tranquilidad los compromisos financieros: «Nos pilló el covid, luego la crisis mundial para el sector del vino y el esfuerzo inversor fue muy importante en EEUU, pero lo importante es que el plan de reestructuración lo presentamos en junio y fue suscrito desde un primer momento por los acreedores bancarios, así que el mensaje no puede ser más que optimista». «Pese a la que está cayendo en el sector, nosotros estamos yendo bien en ventas, mejor incluso que el año pasado, y, con esta ampliación de los plazos para afrontar las deudas bancarias, en ningún caso con proveedores, estamos cómodos con los compromisos asumidos».

El origen

Bodegas Valdemar fue construida en Oyón por Jesús Martínez Bujanda, padre de la actual generación gestora, en los años 80 del siglo pasado, aunque la familia se dedica a la viticultura y elaboración en la localidad desde el siglo XIX.

En 2019 Valdemar dio el salto a Estados Unidos conviertiéndose en la primera bodega no americana en asentarse en Washington State, una zona emergente y que es la segunda en bodegas en dicho país después de California. La familia inauguró en el año 2019, con una inversión de 20 millones de dólares, la construcción de un edificio de elaboración, un proyecto enoturístico con la plantación de viñedo en Walla Walla.

A continuación sobrevino la pandemia y, al margen de las guerras comerciales y sus efectos sobre el comercio internacional, el consumo de vino en EEUUha sufrido en los últimos años un fuerte retroceso. De hecho, el sector bancario está poniendo en aprietos a no pocas bodegas en todo el mundo al restringir los créditos tras la caída generalizada del valor de las existencias de vino y también de los viñedos.

