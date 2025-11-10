Así será 'Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda'

La Rioja Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:18 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

Trece personas de entre 25 y 94 años pertenecientes a cuatro familias emblemáticas del vino de Rioja participan en el documental 'Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda', una coproducción de Diario LA RIOJA y TVR, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

Un equipo de profesionales de ambos medios ha realizado este proyecto en el marco de la celebración del centenario de la Denominación de Origen Rioja para mostrar los testimonios de miembros de cuatro familias dedicadas desde hace décadas al mundo del vino.

En el documental participan Guillermo Eguren, sus hijos Marcos y Miguel, su nieto Mikel (Viñedos Sierra Cantabria) y su nieto Eduardo (Cuentaviñas); Francisco Hurtado de Amézaga y su hijo Luis (Marqués del Riscal); Ricardo Fernández y su hija Isabel con sus sobrinos Ricardo y David (Abeica); Manuel Ruiz Hernández y su hijo Manu.

Tras el estreno en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, el día 13 de noviembre, el documental podrá verse en larioja.com, además de en la parrilla televisiva de TVR.