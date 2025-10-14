LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El nuevo vino y su imagen. LR

'Risk All 2021', edición especial Reserva de Marqués de Riscal

El vino celebra el reconocimiento a mejor viñedo del mundo en los premios 'World's Best Vineyards 2024'

La Rioja

Martes, 14 de octubre 2025, 18:00

La bodega Marqués de Riscal presenta su primera Edición Especial, un vino Reserva llamado a convertirse en una de las referencias imprescindibles del botellero de Rioja por la consistencia y calidad de la añada 2021, una de las mejores de la última década. «El resultado es un vino refinado, donde la fruta se impone con frescura sobre la madera, dotado de armonía, complejidad y una capacidad de envejecimiento sobresaliente», explica la bodega.

Se trata de Marqués de Riscal Reserva Edición Especial Risk All 202, un vino que une una cosecha destinada a trascender y una imagen artística cautivadora. La imagen de esta Edición Especial nos traslada al universo visual que el ilustrador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño e Ilustración, ha creado para la campaña Risk All con la que la bodega celebra el reconocimiento a mejor viñedo del mundo en 'World's Best Vineyards 2024'. Es una composición llena de simbolismo que envuelve los elementos de la botella, desde la cápsula hasta una etiqueta en la que los detalles cobran vida gracias a la cuidadosa selección del papel de impresión.

