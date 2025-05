«Rioja tiene la fuerza para superar una coyuntura adversa»

Carlos Moro es, desde hace algunas décadas, uno de los grandes del vino en España. Fundador de un grupo que está presente en siete Denominaciones ... y cuenta con once bodegas, además de elaborar vinos de la tierra, vinos ecológicos y vinos sin alcohol. En el año 2014 desembarcó en Rioja con la bodega CM Matarromera, en San Vicente de la Sonsierra.

– ¿Qué le trajo a Rioja?

– Nosotros habíamos nacido a la vera del Duero, pero llegó un momento en el que ya estábamos presentes en las cuatro denominaciones que hay en torno a ese río (Ribera de Duero, Cigales, Toro y Rueda). Queríamos seguir creciendo, eso sí fieles a nuestra filosofía, no queríamos una bodega grande, sino una pequeña y cualitativa. Rioja es la referencia en el desarrollo de vinos tintos de alta calidad, y nos decidimos a dar el paso para elaborar vinos de calidad como los que se hacen aquí.

– ¿Fue fácil desarrollar su proyecto?

– Bueno, estuvimos estudiando concretamente 50 proyectos. No nos valía cualquier cosa. No queríamos venir de cualquier manera. Queríamos tener una subzona idónea para nosotros, contar con zona con viñedos propios de calidad y luego construir una bodega o buscar un edificio ya existente. Encontramos una zona que nos gustó, que es la más similar a Ribera de Duero: la zona alta de la Sonsierra. Luego vimos un edificio que había sido ya bodega centenaria aunque no estaba en uso. Tiene calados, depósitos de hormigón, tuvo su desarrollo en los años 80 y con nosotros iba a vivir su nuevo renacimiento con los valores de Matarromera, sostenibilidad, energías alternativas, apuesta por enoturismo y la elaboración de vinos de pago y de calidad.

«No he encontrado viticultores como los de aquí. Viven el vino. Voy al bar y siempre hablan de viñas»

– No es muy habitual que bodegas de Ribera del Duero den el paso y se implanten en Rioja, aunque sí al revés.

– Nosotros fuimos los primeros en venir, y casi simultáneamente vinieron nuestros vecinos de Valvuena de Duero, Vega Sicilia. Ellos tuvieron antes los viñedos, pero nosotros comenzamos con bodega un poco antes. Somos dos bodegas con arraigo en el viñedo, con buen posicionamiento nacional e internacional y con deseo de hacer vinos de este corte. Somos dos bodegas que venimos a aportar cosas.

– ¿Por qué a Rioja le cuesta menos ir a Ribera que al revés?

– Creo que es fácil. Rioja tiene unas grandísimas bodegas, pero también con grandes empresas detrás, con gran capacidad de inversión y expansión.

– ¿Cómo se ve a Rioja desde Ribera?

– Yo creo que siempre se le ha visto bien. Se ve una zona con unos grandísimos conocimientos, de corte tradicional y como referente en muchos aspectos. Bien es cierto que Ribera ha tenido un crecimiento muy rápido por la apuesta de algunas bodegas, como la nuestra, que han apostado por la calidad.

– Desde Ribera y ahora que también está dentro, ¿ve a Rioja en crisis?

– El vino siempre va pasando por diferentes momento, pero creo que Rioja tiene la fuerza absoluta y maravillosa para superar unas situaciones coyunturales adversas si recuperan los criterios de búsqueda de calidad, y yo creo que eso se está haciendo.

– Ha hablado de recuperar la búsqueda de calidad. ¿Quiere eso decir que se había dejado de hacer?

– A veces cuando tienes un desarrollo de mercado que tienes que crear o mantener, es difícil. Hay veces que tienes que orientarla de una determinada forma, pero hace ya tiempo que hay muchas bodegas que tienen unas grandísimas valoraciones, lo que pasa es que al lado de éstas, había otras con orientaciones más voluminosas o cuantitativas, pero la vía que hay que seguir es la de la calidad. Aquí hay viñas buenísimas y unos viticultores como no he encontrado en ningún otro sitio. Tengo casa en San Vicente y me doy cuenta de cómo los viticultores viven el vino. Nuestro equipo vitícola aquí es fabuloso, pero es que voy al bar a San Vicente y se está hablando todo el tiempo de viñas y se debate cuando hay un problema. Soy ingeniero agrícola, pero ellos me enseñan. En cualquier caso, hay que valorar Rioja. En muchos sitios es sinónimo de vino de calidad de España y eso no se puede perder.