Rioja encara el final de su vendimia centenaria con una calidad «para recordar»

La Denominación de Origen Calificada Rioja se acerca al cierre de su vendimia 2025, una campaña especialmente simbólica al coincidir con el Centenario de la denominación. Los primeros datos apuntan a una añada de calidad extraordinaria, según los informes técnicos del Consejo Regulador.

Aunque todavía quedan viticultores vendimiando en Rioja Alavesa, y la pasada semana aún se cosechaba en zonas de Rioja Alta y Oriental, la campaña se prolongará durante los próximos días. «Ha sido una cosecha corta en términos de volumen, pero larga en su desarrollo», explicó Alejandra Rubio Gil, directora técnica del Consejo Regulador.

Rubio destacó que las buenas condiciones meteorológicas han permitido a viticultores y bodegas buscar la fecha óptima de vendimia, sin prisas y con muestreos constantes para lograr la máxima calidad. «Hemos visto una uva muy sana, con valores y parámetros muy buenos, por lo que todo parece apuntar a que podríamos encontrarnos ante una añada para recordar», añadió.

Más de 225 millones de kilos de uva recogidos

Hasta la fecha, se han cosechado en Rioja 225.477.895 kilos de uva, de los cuales 191.693.691 son de uva tinta y 33.784.204 de blanca.

Los controles de maduración realizados por el Consejo han mostrado parámetros analíticos excelentes, con indicadores de madurez fenólica –como la intensidad colorante, los polifenoles totales y los antocianos– muy adecuados.

Desde las bodegas, según Rubio, «la satisfacción es generalizada con lo que están viendo en los descubes», lo que confirma las buenas perspectivas de la campaña.

Vendimia tardía y cierre oficial en 2026

Aunque la vendimia «normal» concluirá en breve, todavía quedará por recolectar la vendimia tardía, en la que los racimos permanecen más tiempo en la vid para lograr una mayor concentración. Este año, cerca de una decena de operadores ha solicitado realizar este tipo de cosecha.

El Consejo Regulador prevé publicar la cifra oficial de cierre de la vendimia a principios de 2026.

