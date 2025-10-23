La Rioja Alta asume la presidencia de la Fundación para la Cultura del Vino Toma el relevo de Alma Carraovejas en un cargo rotatorio entre las bodegas patronas | La vicepresidencia corresponderá en esta nueva etapa a Juvé & Camps

La Rioja Jueves, 23 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

La Fundación para la Cultura del Vino (FCV) renueva su presidencia, que a partir de este mes pasa a manos de La Rioja Alta, S.A. representada por su presidente Guillermo de Aranzabal Agudo, quien sucede a Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Alma Carraovejas.

La designación responde al carácter rotatorio de este cargo entre las bodegas patronas de la Fundación, que actualmente está integrada por las bodegas Alma Carraovejas, Juvé & Camps, La Rioja Alta, S.A., Marqués de Riscal, Bodegas Muga, Terras Gauda y Tempos Vega Sicilia así como por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La vicepresidencia en este nuevo ciclo corresponderá a Juvé & Camps mediante su consejera delegada, Meritxell Juvé.

Ampliar

La Rioja Alta, S.A. afronta ahora este mandato con la voluntad de fortalecer la vocación de continuidad y cooperación entre las bodegas patronas y de seguir impulsando la misión cultural y divulgativa de la Fundación. «Nuestra responsabilidad es, en una época de incertidumbre global en el sector vinvinícola, seguir promoviendo su cultura y su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras», señaló Guillermo de Aranzabal tras el nombramiento.

Temas

Vino