Etiqueta del nuevo vino.

Marqués de Riscal gana el premio a Mejor Campaña de Marketing en los IWC por 'RISK ALL'

La Rioja

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:54

Marqués de Riscal ha sido reconocida en la gala de los International Wine Challenge con el premio a la Mejor Campaña de Marketing Nacional por 'RISK ALL', una campaña que nace para celebrar el reconocimiento a Mejor viñedo del mundo en World's Best Vineyards 2024 y la trayectoria valiente e innovadora de la bodega.

Ricardo Diéguez Jiménez de la Espada, director general de Marqués de Riscal, recogió este galardón, recibido ex aequo con la campaña 100 Años Centenario Rioja de DOCa Rioja: «Este éxito reconoce a un equipo valiente y a una marca histórica que sigue mirando al futuro. RISK ALL es tradición que siempre se atreve y un legado que avanza imparable».

La campaña

RISK ALL es una campaña de marketing y comunicación global 360. Hace unas semanas Marqués de Riscal presentaba la Edición Especial RISK ALL de su icónico Marqués de Riscal Reserva 2021, uniendo una cosecha destinada a trascender por su calidad y el universo visual de Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño.

