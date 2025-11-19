Marqués de Cáceres renueva la imagen de Gaudium, que llega con 100 puntos Proensa

La Rioja Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Ampliar

Bodegas Marqués de Cáceres, una de las marcas de vino más reconocidas en el mundo, lanza la nueva imagen y añada de Gaudium, su vino más icónico, en un año que la afianza como una de las bodegas españolas con mayor proyección internacional.

Este lanzamiento coincide con un palmarés de distinciones y reconocimientos que amparan a Gaudium como símbolo del lujo auténtico en el mundo del vino. Gaudium es un gran vino de producción limitada que nace de viñas viejas y de una elaboración artesanal. El nuevo packaging apuesta por el negro profundo de su etiqueta, mientras que la figura de Baco se reinterpreta como divinidad moderna y emblema de sabiduría, legado y autenticidad.

Premios

La añada 2021 llega avalada por puntuaciones que lo colocan entre los grandes vinos de culto: 100 puntos en la Guía Proensa, 98 puntos en la Guía Gourmets y Medalla de Oro en The Rioja Masters 2024 de The Drink Business.

Este lanzamiento pone el broche de oro a un año excepcional para Bodegas Marqués de Cáceres, reconocida como una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo (puesto 18). A ello se suma la inclusión de su enólogo, Fernando Costa, entre los 100 mejores enólogos del mundo, y el galardón a su presidenta, Cristina Forner, con el premio a la Mejor Trayectoria Profesional de La Rioja.