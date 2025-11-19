LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Marqués de Cáceres renueva la imagen de Gaudium, que llega con 100 puntos Proensa

La Rioja

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:15

Comenta
Imagen -

Bodegas Marqués de Cáceres, una de las marcas de vino más reconocidas en el mundo, lanza la nueva imagen y añada de Gaudium, su vino más icónico, en un año que la afianza como una de las bodegas españolas con mayor proyección internacional.

Este lanzamiento coincide con un palmarés de distinciones y reconocimientos que amparan a Gaudium como símbolo del lujo auténtico en el mundo del vino. Gaudium es un gran vino de producción limitada que nace de viñas viejas y de una elaboración artesanal. El nuevo packaging apuesta por el negro profundo de su etiqueta, mientras que la figura de Baco se reinterpreta como divinidad moderna y emblema de sabiduría, legado y autenticidad.

Premios

La añada 2021 llega avalada por puntuaciones que lo colocan entre los grandes vinos de culto: 100 puntos en la Guía Proensa, 98 puntos en la Guía Gourmets y Medalla de Oro en The Rioja Masters 2024 de The Drink Business.

Este lanzamiento pone el broche de oro a un año excepcional para Bodegas Marqués de Cáceres, reconocida como una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo (puesto 18). A ello se suma la inclusión de su enólogo, Fernando Costa, entre los 100 mejores enólogos del mundo, y el galardón a su presidenta, Cristina Forner, con el premio a la Mejor Trayectoria Profesional de La Rioja.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa
  2. 2 Detenido en Islallana por tráfico de drogas cuando llevaba speed y más de 700 euros en su vehículo
  3. 3 Marqués de Murrieta, mejor bodega de Europa y tercera el mundo
  4. 4 El Gobierno incrementa el precio de la VPO en Logroño hasta los 2.062 euros por metro cuadrado
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Revuelta dona al Banco de Alimentos de La Rioja 30.000 euros en galletas
  7. 7

    El sueldo medio riojano alcanza un nuevo récord y se sitúa en 2.366 euros brutos mensuales
  8. 8

    Acciona acordó el pago del 2% de la Ronda Sur a la empresa de Cerdán antes de su adjudicación
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10 ABC asegura que sus bodegas pagan más, con empleo más estable y aportan más impuestos que la media de la DOCa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Marqués de Cáceres renueva la imagen de Gaudium, que llega con 100 puntos Proensa

Marqués de Cáceres renueva la imagen de Gaudium, que llega con 100 puntos Proensa