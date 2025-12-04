Cuando los maestros son los padres

Teri Sáenz Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Uno intuye que solo se hereda un reloj oxidado de presunto valor sentimental que ya no da la hora, una casa de pueblo con vigas carcomidas a la que hace siglos que ya nadie va o alguna deuda sin saldar. A lo sumo, lo que pasa de generación en generación es el nombre rancio de los progenitores que los hijos cargan como un yunque porque ya solo se llaman así los actores de las películas en blanco en negro. Lo que este miércoles se reveló en el CCR de Logroño es que también se puede traspasar una forma de vida. Una manera de estar el mundo, un modo de creer, una pasión de esas que no se aprenden en ningún máster de postín sino que se inculcan en lugares tan insospechados como un renque o un calado.

La dos generaciones que unió Diario LA RIOJA en una nueva Cata del Año demostró que la nostalgia es solo un estado mental y que las revoluciones más vanguardistas son las que miran con orgullo el pasado. En un lado del ring generacional, Agustín Santolaya, Marcos Eguren y Abel Mendoza; en el otro, una juventud que comparte apellido y la inquietud por seguir explorando el camino que sus mayores desbrozaron. Porque cuando uno nace en el seno de sagas históricas de Rioja, el destino sabe a viura y tempranillo y hay hollejos en el ADN. Al menos, eso es lo que explicaron sobre el atril y ante una sala abarrotada María, Eduardo e Isabel como representantes de un presente que ha tomado lo mejor del pasado vivido en su casa. Y todo ello, mejorado con el conocimiento que dan las nuevas tecnologías, las universidades más punteras y un mercado sin fronteras que un día te lleva a San Vicente de la Sonsierra, mañana a California y la semana que viene hace escala en Australia después de pasar por Rodezno.

En el diálogo que la noche del miércoles se generó espontáneamente en el CCR saboreando algunos de los mejores vinos que es posible paladear hoy en día no hubo ni soberbia ni recelos. Por ninguno de los dos bandos. Ni el de los mayores sacando pecho de su contribución a lo que ahora es Rioja ni el de la siguiente generación encargada de labrar lo que tiene que ser la Denominación. Lo que sí abundó fue la convicción de que las crisis son cíclicas y no hay mejor salida ante la adversidad que creer en las propias fuerzas. O en este caso, en el propio viñedo, porque ahí, en la cepa singular y mimada es en donde los seis coincidieron que reside la esencia de los mejores vinos. «¿Y si la innovación es una reflexiva vuelta al pasado?», dejó como titular Isabel Cañas en un momento de su intervención. Un retorno a aquellos tiempos en los que, como rememoró Agustín, la DOC se había estancado en la monotonía y para quienes entonces se empeñaron en ir contracorriente «todo era nuevo y absolutamente apasionante».

La cita fue también el momento de recordar unos comienzos no tan remotos pero que ahora suenan a episodios de arqueología. Como cuando en los albores de una bodega aún casi desconocida Agustín pegaba por las calles carteles fosforito demandando uva al mejor precio y la competencia se los arrancaba, los Eguren mutaban de cosecheros a exploradores de vinos con personalidad propia o Abel compraba la primera barrica de roble francés en una feria de Zaragoza solo porque le hicieron un descuento y así pudo pagar el dineral que entonces costaban aquellas excentricidades.

Los suyos escucharon esos episodios como se atiende a las anécdotas que se replican cada comida familiar; para los novatos fue lo más parecido a una epifanía que confirmó que los vinos servidos anoche son mucho más que el fruto de una cosecha: el resultado de una escucha constante de la tierra y de la vid, la suma de variables tan líquidas como sabiduría y carácter.

Los profanos que pudimos infiltrarnos en la Cata del Año del 2024 donde se reunieron algunas de las referencias que se veden en la exclusiva Place de Burdeos echamos en la mochila un puñado de adjetivos con los que poder mantener la impostura cada vez que ahora nos ponen una copa delante. Balsámico, estructurado, seductor, otoñal. Este miércoles comprendimos que el relato va mucho más allá de la pureza, la nitidez o la perdurabilidad. O mejor dicho, mucho más atrás. En las palabras que conforman la clase de tierra y el tipo de climatología donde se asienta la viña a lo largo de décadas. Volumen y longitud, caliza compacta y pluviometría variable. Un discurso que, como reconoció Eduardo Eguren, flirtea a veces más en el terreno de la geología que en el de la viticultura, aunque en el fondo todas encuentran su significado en el diccionario que han venido escribiendo los pioneros del Rioja.

En ese prontuario resulta que lo más complejo proviene en realidad lo más simple y que en cada sorbo hay mucho más que vino. Ahí se concentra una paisaje, un clima, una cultura. «Incluso la gente que cultiva la tierra y selecciona cada grano cada campaña», defendió María Santolaya.

Una manera de hacer en la que el mejor manual de instrucciones estaba en casa, sentado al lado. Esos señores (y señoras) que actuaban como padres y al mismo tiempo eran los maestros que cada día daban clases de tradición y atrevimiento en la misma lección.

