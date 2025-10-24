Luis de la Fuente, Chema Purón, José Luis Lapuente, Ricardo Vila y Juan Pedro Martínez, nuevos cofrades de mérito del Vino de Rioja El acto se celebrará en el Centro de Cultura del Rioja de Logroño

Luis de la Fuente será uno de los cofrades de mérito del Vino de Rioja.

Luis de la Fuente, Chema Purón, José Luis Lapuente, Ricardo Vila y Juan Pedro Martínez Arnáez, serán nombrados cofrades de mérito del Vino de Rioja en el LXVII Gran Capítulo de la Cofradía del Vino de Rioja que se celebra este sábado.

La jornada, que tiene lugar en el Centro de Cultura del Rioja de Logroño, comienza con un desayuno para cofrades, para comenzar con el acto a las once de la mañana, en el que se nombrarán doce nuevos cofrades. Posteriormente, seguirá un cóctel y un banquete de gala en el restaurante Delicatto.

Además, se han programado actividades complementarias para los cofrades llegados de fuera, que permanecerán todo el fin de semana en la Rioja, entre las que destaca una visita guiada a las dependencias del Monasterio de San Millán de la Cogolla y una comida de hermandad.

Los premiados

El seleccionador de fútbol Luis de la Fuente Castillo va a ser galardonado por su trayectoria, «siempre demostrando su mejor talante, esfuerzo y constancia, tanto en su faceta personal, como en la profesional ligada al deporte del fútbol, en sus etapas como jugador, entrenador y Seleccionador del equipo Nacional», según indica la Cofradía.

El cantante Chema Purón va a ser nombrado por su meritoria trayectoria, «siendo embajador del Rioja y de La Rioja, por todo el mundo, en sus etapas como intérprete y compositor de éxitos musicales para afamados artistas internacionales». Además, agradecen «su alusión y puesta en valor, en sus relevantes composiciones, de La Rioja y del vino de Rioja».

José Luis Lapuente Sánchez ha conseguido este mérito por su trayectoria profesional, ligada al vino de Rioja, «guiando y dirigiendo al Consejo Regulador de la DOCa Rioja, en el cual continúa como asesor de Presidencia. Reconociendo sus méritos y trabajo realizado, organizando y favoreciendo la gestión, promoción, comercialización y puesta en valor del vino de Rioja».

Por su parte, Ricardo Vila Paz lo será por sus méritos representando y guiando a la localidad de San Facundo, perteneciente al municipio Torre del Bierzo (en Castilla y León) «realizando la incesante labor de promoción de su municipio, viajando por toda España y allende nuestras fronteras».

Juan Pedro Martínez Arnaez va a ser nombrado Cofrade de Mérito «por sus méritos ligados a la creación de la asociación para la defensa del Barrio de Calados tradicionales de Villamediana, manteniendo viva la esencia de estas bodegas, elaborando en su propio calado, cada cosecha, sus vinos artesanales de autoconsumo».