'Hiperorujo', un proyecto riojano para clasificar las orujas y definir su mejor fin industrial Estos subproductos se utilizan para la obtención de bioetanol hasta para la elaboración de productos para cosmética, alimentación o fertilizantes

La Rioja Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:35 Comenta Compartir

El proyecto Hiperorujos avanza en su fase clave con la toma y análisis de muestras de orujos en toda España. Los socios del proyecto -La Alcoholera de La Rioja, Bodegas Cornelio Dinastía y Laboratorios Sonsierra y Altavitis Technologies-, están procesando el material de distintas zonas vitivinícolas durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de un sistema pionero capaz de analizar y clasificar estos subproductos mediante imagen hiperespectral e inteligencia artificial.

Las muestras se someten a un completo proceso de análisis. Se analizan de forma fisicoquímica en los laboratorios de La Alcoholera de La Rioja y Laboratorios Sonsierra. Previamente, Bodegas Cornelio Dinastía participa aportando orujos de sus propias vinificaciones, con el objetivo de relacionar la calidad del orujo con la calidad de la uva de origen. A su vez, Altavitis captura imágenes hiperespectrales que permiten conocer su firma espectral, es decir, la 'huella digital' que refleja su composición interna. Esta información cruzada sirve para crear modelos predictivos avanzados que determinen con precisión la calidad y composición de los orujos. Hiperorujos está cofinanciado por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Empresa, Energías e Internacionalización, dentro de la convocatoria Retos 2024.

El proyecto se encuentra en una fase clave. Es el momento en que la tecnología y la viticultura se dan la mano para convertir un residuo en una fuente de valor. Cada muestra analizada proporciona un modelo más preciso, capaz de clasificar automáticamente los orujos en función de su composición y de su potencial de aprovechamiento.

El objetivo de esta fase es sentar las bases de los modelos predictivos que permitirán, en la siguiente etapa del proyecto, automatizar la clasificación de orujos según su destino más adecuado: desde la obtención de bioetanol hasta la elaboración de productos para cosmética, alimentación o fertilizantes. Hiperorujos avanza así en su propósito de transformar los residuos vitivinícolas en recursos sostenibles de alto valor añadido, combinando la visión artificial, la analítica de laboratorio y la inteligencia artificial.

¿Qué es hiperorujos?

El proyecto Hiperorujos tiene el objetivo de transformar los orujos de uva, un subproducto habitual del proceso de vinificación, en materias primas de alto valor. Para ello, Hiperorujos aplica tecnologías avanzadas como la imagen hiperespectral y la inteligencia artificial. Esta iniciativa está desarrollando un sistema capaz de analizar en tiempo real la composición química de los orujos y clasificarlos automáticamente según su destino más eficiente: desde la producción de bioetanol hasta su uso en cosmética, fertilizantes o suplementos nutricionales.