Marco Real hizo el brindis de despedida

Un jugador inicia su recorrido con toda la calle por delante mientras es observado por sus compañeros de partido.

Redacción Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

El circuito Golf&Vino bajó el telón, el pasado domingo, a la campaña 2025. La celebración del Torneo Marco Real puso el broche a una nueva temporada en la que, en el campo de Logroño-La Grajera, el golf y el vino de Rioja han maridado a la perfección con seis citas patrocinadas cada por muy diferentes bodegas, que han presentado sus vinos a los participantes en cada torneo.

La competición –que coorganizan Diario LARIOJA y larioja.com, a través de lomejordelvinoderioja, y patrocinan Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y Etilisa– arranca en primavera y concluye en otoño, descansando durante las fechas estivales, y otorgando vacaciones durante las menos propicias para la práctica de este deporte y en las que el campo de juego se encuentra en peor estado. Los setenta jugadores que tomaron la salida en esta última cita del año comprobaron el porqué de la conclusión del torneo al llegar estas fechas.

La climatología que acompañó a los inscritos en el Torneo Marco Real en su recorrido por los 18 hoyos de la instalación fue la propia de las fechas del año que indica el calendario, y por ello, a lo largo de la jornada, los jugadores se encontraron con frío, lluvia e incluso viento, lo que hizo que durante muchos momentos no fuera fácil hacer volar la bola en la dirección adecuada y menos, con el menor número de golpeos posible.

José A. Benítez, Víctor Manso, Roberto Arroyo y Andrea Toledo, los más regulares del año

La última cita del año sirvió para elegir a los mejores jugadores de la competición

Sin embargo, la cita era ineludible para un buen número de jugadores por la transcendencia de los puntos que ahí se ponían en juego. En unos casos, porque querían aprovechar la última convocatoria del año para resarcirse de las citas anteriores y tratar de firmar una buena actuación, para cerrar el año de forma satisfactoria. En otros casos, aquellos que habían hecho un buen circuito necesitaban refrendar esa situación en la última jornada y tratar de luchar por el título de jugador más regular de la competición y hacerse con el premio que la organización otorga a los mejores del 'curso'.

Así, sobreponiéndose a la adversidad climatológica (que si bien no incomodó durante todo el tiempo, sí que tuvo momentos difíciles) y a un campo que hacía desplazarse mucho la bola por la humedad de la hierba, cada golfista trató de jugar sus bazas para lograr el mejor rendimiento posible.

Clasificaciones

En la clasificación scratch el que mejor lo consiguió fue Roberto Urrutia que al finalizar la mañana deportiva presentó una tarjeta de 29 puntos, que resultaron suficientes para hacerse con la victoria por delante de Víctor Manso (28 puntos) y Pedro Lasa (26).

En primera categoría, la victoria cayó del lado de Héctor Esquete que sumó 36 puntos tras su paso por los 18 hoyos. Víctor Manso también fue el segundo en este grupo, con una tarjeta con 35 puntos, mientras que el tercer lugar en el imaginario podio fue para Roberto Urrutia (34 puntos).

En segunda, la victoria fue para David Pérez Viguera, que alcanzó los 39 puntos, mientras que sus más inmediatos perseguidores se quedaban en 37. Fabio Hidalgo fue segundo y Absul Rehman Sharif acabó en el tercer puesto.

En féminas, la mejor fue Andrea Toledo con 38 puntos. Los mismos, pero por detrás en la clasificación por los criterios de desempate, se situó Ana Isabel Rico. El tercer lugar fue para Cecilia Bronte.

Computados los puntos y clasificaciones obtenidas en el Torneo Marco Real, David Bedia –director del club y representante de la dirección técnica de la prueba– anunció los ganadores de los jugadores más regulares de la temporada en cada una de las clasificaciones.

En la clasificación scratch, el jugador más regular a lo largo del año ha sido José Antonio Benítez; de los de primera Categoría, Víctor Manso fue el mejor; lo mismo que Roberto Arroyo, en segunda. En la clasificación femenina, Andrea Toledo resultó ser la más regular de todas.