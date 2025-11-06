LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Juanjo Muños Espinosa, con el premio en su vinoteca.

«Hay gente que pilota una pasada y que te obliga a estar muy al día»

Juanjo Muñoz. Enoteca Baco ·

El comerciantes logroñés recibe en Madrid el premio a la mejor tienda de vino del país por su enoteca Baco de Murrieta

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Con apenas un año de trayectoria, la vinoteca Baco Vinos y Experiencias (Logroño) ha sido reconocida por los premios International Wine Challenge Industry Awards (IWC) Spain 2025 como la mejor tienda de vinos del país: «Me quedé blanco cuando escuché el nombre porque, además, competía con dos grandes tiendas históricas, como son Vila Vins en Ibiza y la Enoteca Barolo de Madrid», confiesa Juanjo Muñoz Espinosa, propietario de Baco, el establecimiento que hace esquina en la calle Murrieta con Guardia Civil.

Lo cierto es que Juanjo no para: «Trabajo con entre 600 y 700 referencias de vino, con Rioja como centro, pero también nacionales e internacionales porque tenemos no pocos clientes que prueban vinos del mundo». «Lo último que he traído –por ejemplo– son cuatro vinos de China, pero a través de internet, en dos o cuatro días, tengo acceso a miles de referencias».

Espinosa no oculta que es un «friki» del vino y asegura que en Rioja y Logroño también los hay: «Hay gente que pilota una pasada y que te obliga a estar muy, pero que muy, al día pero hablamos de un 2 o un 3% de los clientes». El propietario de Baco señala que «la mayoría es gente que se deja aconsejar, que, de hecho, viene buscando dicho asesoramiento».

El premio, que este año celebró su X edición reconociendo la labor de sumilleres, educadores, promotores, campañas de márketing, medios de comunicación, publicaciones o tiendas de vino, lo recibió el lunes en la Real Casa de Correos de Madrid y a Juanjo aún le cuesta salir de su asombro: «El sitio es una pasada pero lo más curioso es que yo ni me presenté a los premios». «Por aquí –continúa–, sí pasaron Juancho Asenjo, Almudena Alberca o Fernando Mora, que están en el jurado de los IWC, y supongo que mi candidatura salió de ellos, así que no puedo más que estarles agradecidos porque, como decía, la competencia en mi categoría era tremenda».

Acicate

Juanjo Muñoz entiende el reconocimiento como un acicate profesional y para su negocio:«No es fácil, tengo dos hijos, llevo mis redes sociales y estoy organizando entre 4 y 7 catas a la semana, con vinos y productos alimentarios de proximidad, y también con 'El casino de Rioja', en el que, a ciegas, los clientes aprenden sobre variedades, estilos y pasan un buen rato». «Quiero decir que ni hecho cuenta de las horas que meto a la semana, pero lo cierto es que si hasta hoy, antes del premio, iba a 120 kilómetros por hora ahora me han dado gasolina de la buena para ir a 150», indica entre risas.

