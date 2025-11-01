LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Finca La Emperatriz y Pribatibo de El Ternero, mejores Riojas para Vinum

La publicación suiza elige los mejores vinos entre 250 referencias presentadas al concurso

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:09

La revista suiza Vinum ha elegido en su certamen 'Best of Rioja' 2025 el viñedo singular Finca La Emperatriz 2019, de Hermanos Hernáiz, como mejor Rioja en una cata de más de 250 referencias, junto con el Gran Reserva 2015 blanco de Hacienda El Ternero Pribatibo en segundo lugar: «Los ganadores demuestran lo bien que combinan lo clásico y lo moderno en Rioja», detalla la publicación. «El resultado, que llega justo en el centenario de la región vinícola, pone de manifiesto el potencial de renovación y dinamismo de Rioja».

Vinum define Finca La Emperatriz 2019 Viñedo Singular como «un clásico de aspecto renovado» al que jurado otorgó 96 puntos por los 95 del Pribatibo de Hacienda El Ternero. Valdemar Balcón de Pilatos Maturana 2022 gana en la categoría de vino de autor/genérico; Beronia 2021, en la de crianza; Reserva Viña Olabarri, en la de reservas, mientras que el Colección Vivanco 4 Varietales Blanco de Guarda 2016 se hace con el primer puesto en la categoría de blancos. Asimismo, el Reserva Arriezu 2017 (Navarrsotillo) se hace con el triunfo en la clasificación de vinos ecológicos.

Vinum es una revista especializada sobre vinos líder en Europa, que se publica desde 1980 en Suiza, Alemania, Austria y Francia. El certamen 'Best of Rioja' de VInum ha acogido este año su 2ª edición, en la que viticultores españoles y comerciantes alemanes y suizos presentaron más de 250 vinos al concurso.

