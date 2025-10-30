Familia Martínez Zabala, ¿dispuesta a vender Faustino?

Alberto Gil Logroño Jueves, 30 de octubre 2025, 11:52 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

Familia Martínez Zabala, una de las más ricas de España y propietaria, entre otras bodegas, de Faustino (Oyón) habría contratado al banco de inversión Rothschild para poner precio a su negocio vitivinícola. Así lo publica al menos el diario digital 'El Confidencial', quien cita fuentes financieras.

Diario LA RIOJA se ha puesto en contacto con la compañía para confirmar la noticia, aunque la respuesta oficial ha sido que «no estaban en disposición de confirmar ni desmentir nada». La decisión, según la información de El Confidencial, no implica la venta del negocio, sino, al menos de momento, poner un precio al mismo.

Martínez Zabala, además de la compañía originaria de Oyón, líder de exportación de vinos de gran reserva en Rioja, es propietaria además de Bodegas Campillo, en Laguardia, y de Marqués de Vitoria, también en Oyón. En Ribera del Duero encargó al prestigioso arquitecto internacional Norman Foster la construccion de al espectacular bodegas Portia, mientras que también tiene bodegas Valcarlos en Navarra (en Los Arcos) y Bodegas Leganza, en La Mancha.

La familia ha seguido invirtiendo en los últimos años en el negocio vitivinícola, especialmente con la construcción de Legado Bodegas Faustino, una ampliación para la crianza diseñada también por Norman Foster. Según El Confidencial, la compañía cerró su último ejercicio con ventas cercanas a los 240 millones de euros y un EBITDA de 50 millones, en lo que supone el mejor resultado de su historia reciente.