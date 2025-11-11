LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un momento de la grabación del documental.
Un momento de la grabación del documental. Justo Rodríguez
Documental

'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda', una forma de vida transmitida de generación en generación

La coproducción de Diario La Rioja y TVR se estrenará este jueves, 13 de noviembre, en la Sala Gonzalo de Berceo

TVR

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Son cuatro familias para las que el vino no es solo un oficio, sino una forma de vida transmitida de generación en generación. El documental 'Estirpes del Rioja, la pasión que se hereda', recorre sus recuerdos, la evolución del cultivo y el vínculo emocional con la tierra en el centenario de la denominación.

«Fue una idea de Teresa Cobo, directora de Diario LA RIOJA. Aprovechando que era el centenario de la Denominación de Origen, nos planteamos hacer un homenaje a familias y sobre todo a los patriarcas de estas familias, gente muy mayor, en tres casos con más de 90 años, que prácticamente es todo el devenir de la denominación de origen», explica Alberto Gil, periodista de Diario LA RIOJA y guionista del documental. «Ellos tienen un conocimiento extraordinario de la región vitícola, de toda esa historia y queríamos dejarlo plasmado en un documental», afirma.

Recoger sus testimonios resulta valioso, más aún rodeados de sus hijos y nietos. «Lo que hemos planteado es un diálogo intergeneracional entre Ricardo Fernández, de Bodegas Abeica; Manuel Ruiz Fernández, investigador; Guillermo Eguren, de Sierra Cantabria y Francisco Hurtado de Amézaga, de Marqués de Riscal con sus hijos y nietos», detalla. «Era un reto que las entrevistas fueran entre los propios hijos y nietos porque lo que queríamos transmitir es ese legado generacional. Y la verdad es que se han portado de maravilla, lo han hecho estupendamente. Ellos eran los actores y creemos que resultan fantásticos», añade.

El documental es una coproducción de Diario La Rioja y TVR que se estrenará este jueves, 13 de noviembre, en la Sala Gonzalo de Berceo y que también podrán ver en las pantallas de TVR.

