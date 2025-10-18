Halloween. Las calabazas entran en las bodegas

Desde hace ya algunos años, el carácter más lúdico y festivo de Halloween ha colonizado los últimos días del mes de octubre y el ... primero de noviembre, relegando a la festividad de Todos los Santos a un ámbito más íntimo y religioso.

Son muchas las actividades que se organizan con la temática de Halloween y cada vez más las bodegas que también aprovechan esas fechas para organizar visitas especiales a sus instalaciones e invitan a acercarse al mundo del vino desde una perspectiva completamente diferente. Normalmente, se necesita reservar con una notable antelación porque los grupos suelen ser reducidos y no son muchos los horarios.

En la capital

Una de las bodegas que, con más éxito, organiza esas actividades es la logroñesa Franco-Españolas. Bajo la denominación de Hallowine la bodega del grupo Eguizábal organiza los días 30 y 31 de octubre un 'escape room' inquietante de sesenta minutos que conjuga la historia centenaria de la firma con otra rodeada de misterio y sobresaltos.

Este año la propuesta: 'La Cosecha', según se explica desde Franco-Españolas, es: «Un 'escape room' de terror inmersivo que revive la oscura leyenda de 1890, cuando una cuadrilla de vendimiadores desaparece en el corazón de la bodega, sin dejar rastro».

Ampliar Algunos de los participantes en la actividad de Franco-Españolas. L.R.

El programa explica que «la historia susurra que el fundador de la bodega, consumido por la ambición de crear un vino de pureza inigualable, se atrevió a cruzar límites prohibidos. Su obsesión dio vida a un vino de color carmesí tan intenso que pasó a conocerse como 'El vino de la Gran Cosecha'. Desde entonces, las almas de los desaparecidos atrapadas en el tiempo, claman justicia y regresan en Hallowine, aprovechando que el velo entre mundos se debilita, para exigir que su misterio sea desvelado».

La actividad está diseñada como un recorrido de sesenta minutos en grupos reducidos de hasta diez personas, que recorren la bodega siguiendo las pistas ocultas con el objetivo de resolver el secreto que guarda la cosecha perdida hasta encontrar el cotizado vino.

El precio de la actividad, recomendada para mayores de 18 años, es de 35 euros por persona, e incluye: 'escape room' de terror en las instalaciones centenarias de la bodega; dos copas de vino Bordón o Diamante, una al empezar y otra al finalizar la experiencia; y una recompensa para quienes consigan resolver el misterio.

Otra forma de ver la historia

Bodegas Montecillo también abre en estas fechas las puertas de su bodega fundacional de Fuenmayor (C/ San Cristóbal, 34) los días fundacional de Fuenmayor (C/ San Cristóbal, 34) los días 1 de noviembre a las 12.00 y 17.00 horas, y el día 2, a las 12.00 horas.

Esos días, el matrimonio formado por Don Celestino Navajas y Doña Eusebia Lafuente, movidos por su espíritu innovador y su profundo amor al terruño, ha decidido abrir las puertas de su distinguida casa vinícola, Bodegas Montecillo, fundada en el año de gracia de 1870.

Ampliar Un grupo de visitantes escucha la explicación de uno de los personajes de la visita guiada. L.R.

El edificio –que será mostrado por la centenaria pareja– guarda en sus niveles inferiores un magnífico calado del siglo XVI, hasta ahora celosamente cerrado al público, y que por fin podrá ser contemplado por quienes deseen descubrir esta joya arquitectónica.

Los equipos de Bodegas Montecillo y Soneto Rojo serán los encargados de guiar esta singular experiencia y arrojar algo de luz sobre los sucesos extraordinarios que, año tras año, parecen repetirse entre sus muros.

Ampliar El personaje de Don Celestino Navajas, en su casa de Fuenmayor. L.R.

Quienes deseen participar en este enigma deberán llamar para reservar su entrada al 941 100 306 o escribiendo a visitas@osborne.es. Los adultos abonarán 20 euros y los menores 15 euros, cantidades destinadas 'a sufragar los gastos de investigación de tan curioso fenómeno'.

Bodega y viñedos

La bodega de Torremontalbo, Amézola de la Mora, también propone el día 31 de octubre adentrarse en sus calados y «vivir una experiencia aterradoramente divertida».

Esta firma riojalteña invita a «disfrutar de un verdadero 'escape room' ambientado en una bodega centenaria, con pruebas y retos relacionados siempre con el vino». Durante el recorrido por la instalación se irán descubriendo los viñedos y la bodega de una manera única, y a su vez recorriendo la historia de Amézola de la Mora y catando misteriosos vinos, hasta llegar al final del recorrido.

Ampliar El calado de Amézola de la Mora que albergará su escape room. L.R.

La actividad arrancará el día 31 de octubre a las 19.00 horas y tiene una duración de sesenta minutos, aunque luego se puede prorrogar con una estancia en el wine bar de la bodega donde se podrá seguir catando vinos y degustando pinchos riojanos.

El precio del escape room en la bodega Amézola de la Mora es de 36 euros para los adultos y 12 euros para niños (entre 6 y 17 años). Conviene reservar cuanto antes en la web de la bodega porque el máximo por grupo será de 20 de personas.