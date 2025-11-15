LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El nuevo edificio, inaugurado en septiembre de 2024, y que ha sido diseñado junto a Foster+Partners, con estructura de madera y donde destaca su espacio interior abovedado. Justo Rodríguez
Bodegas Faustino, un legado que sigue haciendo historia

Su propuesta enoturística ha sido premiada por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que ha destacado el nuevo centro de visitantes, inaugurado en 2024 y diseñado junto a Foster+Partners

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:28

Viñedo, familia, sostenibilidad e innovación son los cuatro pilares sobre los que se sostiene Bodegas Faustino en Oyón. Unas premisas que a lo largo de ... sus más de 160 años de historia se han encargado de defender y que les ha valido para alzarse con el premio de enoturismo Best of Internacional (uno por capital mundial del vino), otorgado por la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC), en la categoría de Arquitectura, Parques y Jardines, y que supone el reconocimiento a «lo mejor de los mejores».

