Dos generaciones y un destino: la viña

La última década del siglo XX fue prodigiosa para el consumo de vino y para Rioja. Desde finales de los años 80, un movimiento imparable de viticultores y elaboradores estaba poniendo el foco en el viñedo, dejando en segundo plano los tiempos de estancia de los vinos en barrica. El enólogo cambia la bata por la bota y Rioja comienza a hablar de viñedos más allá de los vinos de 'método' y de la clasificación tradicional de crianza, reserva y gran reserva.

Fue una generación que rompe con la concepción más tradicional del Rioja de entonces, que empieza interpretar los paisajes y la pureza de los viñedos y a incidir en el carácter primario de los vinos. Aquellos actores dieron lugar a nuevas ideas y a elaboraciones, que hoy en día son punta de lanza y que han servido de inspiración a las actuales generaciones. Agustín Santolaya (Bodegas RODA), Marcos Eguren (Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria) y Abel Mendoza son tres exponentes de aquella renovación, creadores de «aquellos Riojas que no sabían a Rioja» y que volvieron a situar a la región vitícola en la cúspide de las preferencias de la crítica y de los consumidores.

LA CATA DEL AÑO Apunta la fecha: el próximo miércoles 3 de diciembre a las 19.00 horas en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), con un aforo máximo de 120 personas y apertura de puertas a las 18.30 horas.

Entradas: estarán disponibles el viernes 14 de noviembre a partir de las 10 horas, a un precio de 80 euros, en larioja.com, oferplan y www.lacataderioja.larioja.com/.

La propuesta: una cata inédita intergeneracional, con tres de las figuras capitales de la renovación de Rioja en los años 90 del siglo pasado, Agustín Santolaya, Marcos Eguren y Abel Mendoza, y sus relevos generaciones:María Santolaya, Eduardo Eguren e Isabel Cañas. Seis grandes vinos que marcaron y marcarán el devenir del futuro de Rioja.

Tras el extraordinario éxito de la Cata de Año (2024), con los cinco Riojas que se venden en La Place de Burdeos, Diario LA RIOJA convoca la segunda edición de este exclusivo evento, en esta ocasión con el patrocinio del Gobierno de La Rioja. La cata se celebrará el miércoles 3 de diciembre –aunque las entradas, con aforo limitado, saldrán a la venta a partir del próximo viernes 14 de noviembre a un precio de 80 euros– en el Centro de la Cultura del Rioja. Es una propuesta inédita de 'triples parejas' generacionales, en una cata inolvidable de Marcos y Eduardo Eguren (hijo), Agustín y María Santolaya (hija) y Abel Mendoza e Isabel Cañas (sobrina).

Agustín y María Santolaya. Agustín Santolaya arrancó Bodegas RODA en 1987. Lo hizo con un ambicioso proyecto de recuperación de los mejores tempranillos de viejos viñedos y con dos vinos, RODA I y RODA, que rompieron moldes y tópicos en pleno barrio de la Estación de Haro. RODA fue recibido con gran éxito en los mercados, que reconoció esos Riojas de nuevo cuño en los que la viña y el carácter primario eran los principales protagonistas, aunque mantuviera, como hoy en día, la contraetiqueta de reserva en sus botellas.

Los vinos elegidos Agustín Santolaya RODA I Blanco 2022 Último lanzamiento de RODA (Haro). Vino de viura con un poco de malvasía y garnacha blanca procedente de las cabezadas plantadas de blanco de los viñedos viejos de tempranillo de la zona de Haro, de donde sale RODA I. Se cría 18 meses en bocoyes de roble francés y otros 18 meses en botella. María Santolaya. Corimbo I 2018 Corimbo I es un varietal de tinta del país (tempranillo) de cepas en vaso de viejas parcelas (más de 60 años) de La Horra, Roa y pueblos colindantes (Burgos). El vino se cría 16 meses en barrica, un 80% en roble francés y un 20% en americano.

María Santolaya, su hija, trabaja actualmente en el departamento técnico de RODA y vivió durante dos años y medio en Aranda de Duero, donde con la compañía de Mario Rotllant ha fundado Bodegas La Horra, con unas espectaculares nuevas instalaciones integradas en el paisaje. En la cata, Agustín Santolaya, presentará el último lanzamiento de Rioja, RODA I Blanco de la cosecha 2022 (la segunda añada del vino), mientras que María presentará Corimbo I 2018, la gran referencia de La Horra en Ribera del Duero.

Marcos y Eduardo Eguren. Marcos es hijo de Guillermo Eguren, el coleccionista de viñedos, que a lo largo de toda su vida fue comprando y plantando parcelas a lo ancho de buena parte de la Sonsierra: San Vicente, su pueblo, Laguardia (Páganos) y Labastida. Marcos y Miguel, sus hijos, revolucionaron Rioja en 1991 con el lanzamiento de San Vicente: una bodega, Señorío de San Vicente; un viñedo, La Canoca; y un vino, una filosofía que luego extendieron a numerosas creaciones de vinos de viñedos únicos. El bodeguero presentará Finca el Bosque 2022, una de las grandes referencias de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, y lo hará acompañado de Eduardo Eguren, quien tras varias vendimias en Toro (Teso La Monja) y alguna en la bodega familiar de Rioja, en 2018 decidió emprender su propio camino en solitario con Cuentaviñas.

Los vinos elegidos: Marcos Eguren Finca El Bosque 2022 Varietal de tempranillo de una finca plantada en 1973 en un paraje del mismo nombre en San Vicente. Uno de los vinos más especiales que elabora Marcos Eguren con una selección de racimos y grano a grano de forma manual y con una larga crianza de 18 meses en roble francés. Eduardo Eguren El Tiznado 2022 ElTiznado es uno de los vinos de Cuentaviñas, el proyecto personal del viticultor de San Vicente.Las uvas proceden de un viñedo de 1923, Viña El Hoyo, con exposición Sur-Oeste y con gran diversidad de selecciones masales de tempranillo.

Eduardo Eguren es hoy en día uno de los exponentes de la nueva generación de Rioja y ha conseguido vender por cupos su espectacular colección de vinos. En la cata presentará El Tiznado 2022, su último lanzamiento y ahora mismo su vino más valorado por la crítica.

Abel Mendoza e Isabel Cañas. El prescriptor y master of wine británico Tim Atkin definió en una ocasión a Abel Mendoza como el 'maverick' de Rioja. 'Maverick' es un término que se utiliza para las reses sin marcar o por, extensión, para designar a alguien que sigue sus propias reglas. Es lo que este cosechero de San Vicente, con su mujer Maite Fernández, ha hecho desde la fundación de su bodega familiar en 1988.

Fue pionero en la recuperación de variedades blancas históricas minoritarias, incluso casi extinguidas, y un fiel creyente en las posibilidades de los blancos en los tiempos en los que parecía que el «mejor blanco era un tinto». Hoy todo el mundo habla de los blancos de Rioja, pero Abel y Maite comenzaron en 1992 a trabajar con cada uva autóctona por separado y en 2009 nació su 5V (la fusión de la viura, garnacha blanca, malvasía, torrontés y tempranillo blanco). Abel presentará la añada 2021 de este vino que, agotado en bodega y en el mercado, ha tenido incluso que recomprar a un buen cliente para la cata.

Los vinos elegidos: Abel Mendoza Abel Mendoza 5V 2021 El bodeguero empezó en 1992 a trabajar con los blancos monovarietales fermentados en barrica, con la malvasía. En el 2009, Abel y Maite ensamblaron por primera vez las cinco variedades (viura 30%, garnacha blanca 30%, tempranillo blanco 20%, torrontés 10% y malvasía 10%) en este vino 5V. Isabel Cañas Abel Mendoza 52-60 52-60 es un vino de parcela elaborado a partir de pequeños recintos lindantes que apenas superan la media hectárea, en el paraje Mondiate (Labastida). Viñas de 60 años con cepas de tempranillo, graciano, garnacha tinta, y uvas blancas (garnacha blanca, malvasía, viura, etc.).

Isabel Cañas, sobrina de Maite y Abel, lleva ya dos vendimias trabajando codo con codo con el matrimonio que, sin hijos, ha encontrado en ella la garantía del relevo generacional. La creatividad de Bodegas Abel Mendoza crece con la nueva incorporación y uno de sus últimos lanzamientos ha sido Abel Mendoza 52-60, un parcelario de apenas media hectárea en Labastida con cepas viejas de tempranillo, graciano, garnacha tinta y blancas (garnacha blanca, malvasía, viura...) que vendimian y vinifican conjuntamente tras un desgranado a mano manual. Un vino de estilo más 'fluido', con el que se siente identificada Isabel.