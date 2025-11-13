LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rodaje en Bodegas Abeica con Ricardo Fernández (94 años) junto a su familia, y Teresa Cobo, directora, siguiendo el diálogo. SONIA TERCERO

La historia de Rioja, vivida y contada por sus protagonistas en pantalla de cine

La Sala Gonzalo de Berceo acoge hoy, con invitación, el estreno del documental 'Estirpes del Rioja', que podrá verse mañana en TVR y en larioja.com

La Rioja

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:21

'Estirpes del Rioja. La pasión que se hereda' es un documental con un metraje de 47 minutos, cargado de vivencias, emoción, recuerdos de buenos, ... y no tan buenos, momentos vividos a pie de viña y a pie de bodega. Son los testimonios de cuatro protagonistas de la historia de la DOCa Rioja que, en el año de su centenario, son entrevistados por sus propias familias en un diálogo intergeneracional: la familia Eguren (Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria), la familia Fernández (Abeica), la familia Hurtado de Amézaga (Marqués de Riscal) y la familia Ruiz Hernández.

