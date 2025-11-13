La historia de Rioja, vivida y contada por sus protagonistas en pantalla de cine

'Estirpes del Rioja. La pasión que se hereda' es un documental con un metraje de 47 minutos, cargado de vivencias, emoción, recuerdos de buenos, ... y no tan buenos, momentos vividos a pie de viña y a pie de bodega. Son los testimonios de cuatro protagonistas de la historia de la DOCa Rioja que, en el año de su centenario, son entrevistados por sus propias familias en un diálogo intergeneracional: la familia Eguren (Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria), la familia Fernández (Abeica), la familia Hurtado de Amézaga (Marqués de Riscal) y la familia Ruiz Hernández.

El documental, dirigido por Teresa Cobo con guión de Alberto Gil y realización a cargo de Leo Brox, es una coproducción de Diario LA RIOJA y TVR que, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, se estrena hoy en pantalla grande en la sala Gonzalo de Berceo, bajo invitación y con un aforo previsto de doscientas personas: «Hemos querido crear un producto periodístico de largo recorrido, con medios propios, con humildad, pero también con mucha entrega y con el convencimiento de que merece la pena escuchar a los personajes que veremos en la pantalla. Tres de ellos tienen más de 90 años, apenas unos pocos menos que la Denominación, y recoger sus testimonios nos parecía valioso y emocionante», explica la directora de Diario LA RIOJA y del documental, Teresa Cobo.

'ESTIRPES DEL RIOJA' Estreno en pantalla grande Hoy en la sala Gonzalo de Berceo, con 200 asistentes confirmados (con invitación).

TVR y larioja com. El documental podrá verse el viernes en TVR (a las 15.00 horas y a las 21.30) y en larioja.com

La producción Es un documental coproducido entre Diario LA RIOJA y la televisión TVR, con la colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra.

La película podrá verse desde el viernes 14 en TVR (a las 15.00 horas y un segundo pase a las 21.30 horas) y en larioja.com.