Céline Pérez, directora de la Barcelona Wine Week (BWW), ha presentado en el Consejo Regulador la nueva edición (2-4 de febrero de 2026) ... de la feria más importante del vino español. Tras su retorno hace cinco ediciones, la BWW reúne en sus dos pabellones a una de cada tres bodegas españolas y riojanas: «El vino no está en su mejor momento, pero hay también oportunidades que aprovechar», asegura.

– ¿Me las enumera?

– Tenemos encima muchos retos como el cambio climático, enfermedades de la vid, regulaciones, aranceles, presión de los costes y, quizás el que más preocupa, la bajada del consumo. Pero también vemos oportunidades y en esa línea estamos trabajando en la feria. Pienso en estrategias como la 'premiunización', la elaboración de vinos más frescos, el buen momento de blancos, rosados y espumosos... Cada vez hay más interés por las microhistorias, por los vinos de pueblo, de autor... Es decir, hay oportunidades y yo las resumiría en las 3 'des':diversificación, pensando en nuevos mercados; diferenciación, pensando en que en España estamos viviendo una revolución desde hace 20 años pero que no hemos sabido contarla como sí lo hicieron en su día Francia o Italia; y digitalización, que no sólo sirve para vender sino para darse a conocer.

– ¿Cuándo habla de diversificar se refiere a nuevos mercados?

– Sí, y en la BWW estamos trabajando en ello. EEUU, pese a los aranceles y toda la incertidumbre, sigue siendo insustituible y estamos haciendo un gran esfuerzo por traer importadores de allí. Pero también estamos apostando por países que no estaban tan presentes como Canadá,Japón, Corea del Sur, México o Brasil, especialmente ahora con los acuerdos de Mercosur.

– Las ferias también han tenido sus crisis. ¿Han recuperado su espacio y, especialmente, la BWW que llegó incluso a desaparecer?

– Sí. Los indicadores de la mayoría de las ferias sectoriales son buenos, pero los nuestros están muy por encima de cualquier previsión. Desde el relanzamiento en 2020 estamos en una historia de éxito. En cinco ediciones, hemos incrementado un 90% tanto el número de expositores como en metraje y esto nos llevó la edición pasada a abrir otro pabellón. Vamos a seguir creciendo pero no queremos seguir haciéndolo a doble dígito. Con datos de la OIV, de las 3.900 bodegas que hay en España, 1.400 son expositores nuestros, el 35%. Es decir, una de cada tres bodegas españolas participa en BWW.

– ¿Pueden morir de éxito como Prowein en Alemania?

– Trabajamos para que no pase. No queremos ser la feria más grande del sector, sino la más representativa. El tejido vitivinícola nacional es muy diverso y uno de nuestros principales objetivos era integrar dicha diversidad. El techo lo pondrá el propio mercado, pero nuestro objetivo es integrar.

– ¿Habrá en 2026 mucha presencia riojana?

– Sí, Rioja es la número dos en número por denominaciones de origen. En línea con las cifras nacionales, una de cada tres bodegas está en BWW.

– ¿Cuáles son grandes objetivos de la edición 2026?

– Nuestro leiv motiv es el negocio. Dedicamos unos 700.000 euros a atraer compradores claves del mercado nacional e internacional. Además tenemos un programa complementario con un eje temático que cambia en cada edición. En esta ocasión vamos a hablar del factor humano, porque más allá del suelo, del clima y de la variedades, queremos rendir homenaje a todas estas generaciones de bodegueros que hacen vino y trabajan en el día a día para enamorar a los clientes. Hablaremos también de la IA; del paso de las guías a instagram y del emergente mercado del vino bajo o sin alcohol.