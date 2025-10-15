LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Céline Pérez, directora de la BWW Miguel Peche

Céline Pérez | Directora de la Barcelona Wine Week

«El vino no está en su mejor momento pero hay también oportunidades»

La edición de febrero de 2026 congregará en sus dos pabellones a una de cada tres bodegas españolas y otras tantas de Rioja

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:32

Comenta

Céline Pérez, directora de la Barcelona Wine Week (BWW), ha presentado en el Consejo Regulador la nueva edición (2-4 de febrero de 2026) ... de la feria más importante del vino español. Tras su retorno hace cinco ediciones, la BWW reúne en sus dos pabellones a una de cada tres bodegas españolas y riojanas: «El vino no está en su mejor momento, pero hay también oportunidades que aprovechar», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «El vino no está en su mejor momento pero hay también oportunidades»

«El vino no está en su mejor momento pero hay también oportunidades»