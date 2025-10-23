LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Viticultores de Lapuebla, en el club de catas

MIGUEL PECHE

La Rioja

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:19

José Luis Heras Pozo, fundador de Viticultores de Lapuebla, fue el protagonista anoche del regreso tras la vendimia del club de catas de lomejordelvioderioja.com.

Lo hizo con la presentación de un nuevo proyecto, prácticamente íntegro, basado en la elaboración de vinos parcelarios y varietales de viejos viñedos propiedad de la familia y de elaboraciones muy limitadas.

En la imagen, José Luis Heras, con los patrocinadores del Club de Catas: Argraf, Tonelería Quercus, Rivercap, Calcco, Maheri, Brener y el Hotel Gran Vía de Logroño.

