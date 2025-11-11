Cata con Alonso & Pedrajo Viticultores: vinos a su manera

Alberto Gil Logroño Martes, 11 de noviembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

Un día este cronista definió los vinos de Alonso & Pedrajo Viticultores de «pedrajiles» y es que lo que han conseguido las dos familias fundadoras de la bodega de Villalba, Javier Alonso y Vanesa, y Alberto Pedrajo y Gema, son unas elaboraciones absolutamente diferentes aplicando una política de mínima intervención en bodega y empleando la maceración con pieles en barro, madera, hormigón y acero tanto en tintos como en blancos y rosados.

Alberto Pedrajo es el técnico del proyecto, ingeniero y enólogo, con clientes en varios países del mundo, en su día en Georgia, donde descubrió las técnicas ancestrales de las largas maceraciones en pieles, que ahora aplica a sus vinos de Rioja: «Todo está en la uva, en las pieles, desde los antioxidantes a las levaduras, y nos negamos a no intentar trabajar de otra forma», sostiene. «Ahora que, por fin, no somos pocas las bodegas que estamos en Rioja redescubriendo viñedos, suelos, exposiciones..., por qué no vamos a utilizar también otras opciones de trabajo en bodega».

Alonso & Pedrajo ha ido despacio. La primera decisión fue decidir la ubicación de la bodega, Villalba,«una zona alucinante en los Obarenes», ir comprando y plantado viñedo poco a poco y, lentamente, construir la nave de elaboración y crianza:«Yo viajo continuamente, pero vivo aquí en el pueblo con Gema, mi mujer, mis dos hijas y con nuestro perro Wonka, mientras nuestros socios, Javier y Vanesa que viven en Santander, vienen casi todos los fines de semana». «Quiero decir, esto es un proyecto vital y esto es lo que necesitan Rioja y sus pueblos para evitar su desaparición».

La cata

Alberto Pedrajo presenta el próximo miércoles 19 a las 20 horas en el hotel Gran Vía para el club de catas de lomejordelvinoderioja.com , con plazas para los primeros inscritos (pincha aquí para inscribirte) seis de sus vinos, muestras de las tres gamas con las que trabajan en la bodega: «La experimental, en la que hacemos ensayos y pruebas, la más 'clásica' con los Suañé, y la de los vinos parcelarios, en la que exploramos más los terruños».

Los vinos de la cata La Pequeñita Maturana Blanca 2020, Nauda Blanco 2023, Suañé Blanco 2020, Nauda Clarete 2023, Suañé Rosado 2021 y Valdinero 2019.

La cata comenzará con La Pequeñita Maturana Blanca 2020, producto de la 'factoría' de ideas y experimentaciones: «Es un varietal de un viñedo joven que fermentamos en tinajas y, tras una larga estancia con sus pieles, pasamos a bocoyes de 500 litros durante ocho meses». «Nos encanta la maturana –continúa–, y hay ejemplos muy chulos en Rioja, pero en nuestro caso es otra cosa por el tipo de elaboración;lo que más me gusta es que, después de cinco años, ahí está el vino, que se sigue mostrando muy expresivo y con fruta».

Nauda Blanco 2023 entra dentro de la filosofía de «mínima intervención» y sin sulfitos añadidos del enólogo:«Es viura 100% de una parcela de Villaba, que, siempre por gravedad y embotellado en un único bombeo, no tiene ningún tipo de aditivos ni clarificación». Un 'orange wine' en todos sus términos, que pasa seis meses en ánfora de 5.500 litros y otros seis meses en tinaja antes de su embotellado.

Suañé 2020 es otro concepto de blanco. Etiquetado como reserva, en este caso con un 85% de viura y un 15% de sauvignon blanc –uva que, por su aporte de acidez, encanta a su autor–, Alberto Pedrajo sigue trabajando el Suañé con las crianzas oxidativas, pero pasando por todo tipo de materiales:ánfora, barrica, hormigón y botella. «Nos gusta llevar reserva en las etiquetas porque es una declaración de intenciones sobre los vinos que históricamente se hacen en Rioja». «Suañé es complejo y un vino de larga vida».

De la parte 'clásica' –entre comillas siempre con Alonso & Pedrajo–, la cata vuelve al terreno experimental con Nauda Clarete 2023:«Sí, clarete», insiste el viticultor. «Trabajé muchos años en la zona del Najerilla y es un homenaje a esos vinos tan singulares y atractivos de aquella zona». «En este Nauda vamos a encontrar siete variedades, un vino de 'mil padres', de viejos viñedos que nos dieron uva para hacer apenas un depósito, que fermenta en huevos de hormigón y, tras seis meses con sus pieles, pasa otros seis meses a tinaja de barro y se embotella».

Y, de vuelta al Suañé Rosado 2021: «También es un reserva, con viura al 50%, saugvingon, garnacha tinta, gris y blanca». «Está inspirado en el clarete de Cordovín por la mezcla varietal, pero pasa 13 meses en barrica para esa 'seriedad' y complejidad que buscamos».

Y, por último, la tercera gama de Alonso & Pedrajo: los tintos parcelarios. En este caso con Valdinero 2019: «Es un viñedo viejo, de más de 70 años en Haro, muy cerca de Villaba que nació tras la experiencia adquirida con los primeros Suañé». «Es tempranillo en un 95%, con un perfil más 'moderno' que el resto y que criamos en barricas de 500 y 225 litros con algo de roble nuevo» detalla Pedrajo. Pasa 18 meses en barrica y tres años en botella antes de salir al mercado: «Para nosotros es un gran vino que necesita su tiempo, aunque algunos dirán que es porque no lo vendemos, pero en este caso ese tiempo de afinamiento le ayuda mucho», concluye entre risas.