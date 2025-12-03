La Cata del Año: todo listo y aforo completo El CCR acoge este miércoles la segunda edición de este gran evento de Diario LA RIOJA que ha vuelto a colocar el cartel de 'no hay billetes'

Alberto Gil Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025

Ciento veinte asientos y, desde hace varios días, aforo completo. La expectación para la segunda edición de la Cata del Año ha vuelto a cumplir con las mejores previsiones y el espacio central del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) volverá a convertirse en el templo del vino de Rioja con una inédita cata generacional por parejas: Agustín (padre) y María Santolaya (hija), Marcos (padre) y Eduardo Eguren (hijo) y Abel Mendoza (tío)e Isabel Cañas (sobrina).

Agustín (Bodegas RODA), Marcos (Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria) y Abel Mendoza forman parte de aquella generación que en los años 90 del siglo pasado devolvieron a la región vitícola el protagonismo que había ido perdiendo poniendo el foco en los viñedos y en las cepas más allá de los métodos de envejecimiento o la estancia en barrica de los vinos.

La cata del año La cita Miércoles 3 de diciembre a las 19.00 horas en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR), con un aforo máximo de 120 personas (ya completo) y apertura de puertas a las 18.30 horas.

La propuesta Una cata inédita intergeneracional, con tres de las figuras capitales de la renovación de Rioja en los años 90 del siglo pasado, Agustín Santolaya, Marcos Eguren y Abel Mendoza, y sus relevos generacionales: María Santolaya, Eduardo Eguren e Isabel Cañas.

Los vinos de la cata Corimbo I 201(Bodegas La Horra) y RODA Blanco 2022 (Bodegas Roda);Finca El Bosque 2022 (Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria) y El Tiznado 2022 (Cuentaviñas); Abel Mendoza 5V 2021 y Abel Mendoza 52-60 2022.

María Santolaya, Eduardo Eguren e Isabel Cañas son exponentes de la actual generación que, con mayor formación que nunca, siguen mirando a la viña como gran protagonista y están llamados a continuar con la labor emprendida por su predecesores.

'Dos generaciones y un destino: hijos de la viña' es el título de la segunda edición de la Cata del Año, un evento promovido por Diario LA RIOJA, en esta ocasión con el patrocinio del Gobierno de La Rioja dentro de la campaña de Producto Riojano. La Cata del Año nació en 2024 –con la presentación de los cinco vinos de Rioja que se venden en la Place de Burdeos en el mismo escenario del CCR– para quedarse y en esta ocasión presentará seis vinazos con una propuesta inédita de 'triples parejas'.

Las parejas

En primer lugar, Agustín Santolaya, director general de Bodegas RODA, y María Santolaya, ingeniera agrónoma y enóloga, presentarán Corimbo I 2018, el buque insignia de la compañía en Ribera del Duero (La Horra)y RODA I Blanco 2022, el último lanzamiento de la bodega de Haro.

A continuación, Marcos Eguren (Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria) presentarán Finca El Bosque 2022, uno de los grandes vinos de la 'factoría Eguren', y El Tiznado 2022, otro gran vino que Eduardo elabora de un viñedo centenario de San Vicente con su proyecto propio Cuentaviñas.

La tercera pareja, con Abel Mendoza e Isabel Cañas, recordará la gran apuesta que el viticultor y su mujer, Maite Fernández, hicieron por los vinos blancos –cuando lo habitual era escuchar en Rioja que «el mejor blanco era un tinto»– con su Abel Mendoza 5V 2021, mientras que Isabel Cañas presentará el Abel Mendoza 52-60, el último vino de la bodega en salir al mercado de una pequeñísima parcela de Labastida. Un menú memorable y dificilmente superable.