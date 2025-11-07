LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bodegas Faustino gana el premio de enoturismo Best Of Wine Tourism Internacional

El galardón, entregado durante la gala de clausura de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, premia la excelencia de esta bodega de Oyón

La Rioja

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:30

Bodegas Faustino, situada en Oyón, ha sido distinguida con el premio Best Of Wine Tourism Internacional 2026 por su excelencia en el sector del enoturismo. La ceremonia de entrega tuvo lugar durante la gala de clausura de la Conferencia Anual de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, celebrada en el Palacio de la Bolsa de Burdeos, Francia.

El galardón fue recogido por Lourdes Martínez Zabala, CEO y propietaria de Bodegas Faustino, según ha informado la Green Wine Capitals en una nota.. Le entregaron el Best Of Juan Sáenz de Buruaga, presidente de GWC Bilbao-Rioja. Estuvieron acompañados además por miembros de la delegación Bilbao-Rioja; Kepa Odriozola, concejal del Ayuntamiento de Bilbao; Eduardo de Luis Olloqui, presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja; Santiago Barrueco, director general de la Cámara de Comercio de Álava, y Mikel Arieta-araunabeña, secretario general de la Cámara de Comercio de Bilbao.

Los ganadores del Best Of Wine Tourism Global Award (uno por capital mundial del vino) representan «lo mejor de los mejores», en cuanto compiten con las empresas excelentes de enoturismo de las once regiones vinícolas más importantes de los cinco continentes.

